Kevin Séraphin nommé manager général de Poissy Basket !

Arrivé comme ambassadeur et conseiller du président de Poissy en janvier 2024, Kevin Séraphin prend (déjà) du galon au sein du club francilien ! L’homme aux 437 matchs NBA a ainsi été nommé manager général du PBA, tout en conservant sa place au sein du comité directeur.

« Il va apporter son expérience du haut niveau à l’équipe et au staff technique », se réjouit le Poissy Basket Association, repêché en Nationale 1 après une fin de saison cauchemardesque. Longtemps leader de la poule basse de NM1, l’équipe de Becaye N’Diaye s’est complètement effondrée lors des cinq dernières journées du championnat, subissant cinq défaites de rang, dont un revers 58-59 dans les ultimes instants de la finale pour le maintien à domicile contre Feurs.

« J’essaye d’aider comme je peux »

Retiré des parquets depuis une dernière expérience épuisante au FC Barcelone en 2019, Kevin Séraphin (34 ans) a déjà occupé le poste de GM. C’était à Massy, en 2021/22. « J’étais resté sur ma faim après l’expérience à Massy », racontait-il lors de sa première interview de membre du PBA, accordée à 78Actu en février. « J’avais aidé sur le recrutement avec Kévin Foulon (désormais adjoint à Poissy, ndlr). On a monté l’équipe. Et finalement, la mairie ne suivait pas.Il y avait pas mal de problèmes en interne dans le club. C’était hors de mes compétences. J’ai fait le choix d’arrêter l’expérience avec Massy. Ça s’est bien passé, il n’y a pas de froid entre nous. J’ai laissé passer quelques mois. J’avais déjà rencontré Stéphane Lecordier (président de Poissy Basket Association, N.D.L.R.). Il m’a recontacté, on s’est vu, on a discuté pendant plusieurs mois sur le poste. […] On est très concentré sur les stages. On a conscience que c’est comme ça qu’on va trouver des jeunes. Le club ne va pas juste tourner avec du sponsoring. On a envie de trouver des pépites et des jeunes qui vont nous permettre de grandir. Au niveau de l’équipe A, il faut trouver le bon squelette. On va se concentrer ensuite sur le recrutement. J’ai vraiment envie d’aider. Je prends du temps, je viens. Je fais de l’entrainement individuel avec certains joueurs, comme avec Mario Tonji. J’essaye d’aider comme je peux. On a besoin de finances, on cherche des sponsors, c’est mieux s’ils sont à Poissy. C’est l’un des axes principaux, trouver plus de fonds, afin de faire plus de choses. »