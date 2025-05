Acteur de la montée en Pro B en 2023, Mohamed Choua s’installe dans la durée à Rouen

Alors que Rouen va voir s’envoler Clarence Nadolny et Narcisse Ngoy vers d’autres cieux en LNB, le club normand pourra encore compter sur l’un de ses hommes d’expériences à l’avenir, Mohamed Choua. L’ailier-fort marocain, arrivé à l’intersaison 2022 dans les valises de Sylvain Delorme, a prolongé avec le RMB pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028 !

Mohamed Choua reste Rouennais ! Mohamed Choua restera Rouennais pour les trois prochaines saisons ! Une excellente nouvelle pour le club, qui pourra s’appuyer sur des bases solides dès la saison 2025-2026 ! 🔗 https://t.co/RIBWcsAcn0 pic.twitter.com/2uG8RlYHei — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) May 9, 2025

Lié à Sylvain Delorme depuis 2021

Mohamed Choua (2,03 m, 32 ans) est l’un des hommes de base du système de Sylvain Delorme. Arrivé en 2021 à Angers après des problèmes de visa, il avait connu la joie d’un premier sacre en NM1 avec l’ancien technicien de Cholet Basket. La saison suivante, rebelote pour l’international marocain, avec Rouen cette fois mais toujours sous les ordres de Sylvain Delorme. Dans le match de la montée face à Chartres, il a été le meilleur joueur du RMB avec 20 points, 11 rebonds et 3 contres pour 30 d’évaluation en 25 minutes de jeu.

Mohamed Choua, entre « gentillesse » et « guerrier »

Pour sa 3e saison à Rouen en 2024-2025, Mohamed Choua est la 3e meilleure évaluation de l’équipe, avec 6,1 points à 50% aux tirs et 4,8 rebonds en 19 minutes de jeu en moyenne. Loué autant pour ses qualités de joueur que ses valeurs humaines, l’ancien joueur de l’AS Salé (Maroc) fait l’unanimité dans le vestiaire rouennais. « Mo, c’est peut-être le gars le plus gentil que j’ai jamais rencontré », disait de lui son ex-capitaine, Benoit Injai. « La gentillesse même, hyper respectueux, jamais un mot plus haut que l’autre. Et surtout, c’est un guerrier incroyable. Si tu veux partir à la guerre, tu pars avec lui et tu n’auras aucun souci. »

Le Rouen Métropole Basket a donc décidé de repartir pour un tour avec Mohamed Choua, prolongé jusqu’en 2028.