[Analyse] Monaco a fini par faire céder le Barça : l’analyse tactique du match 5 avec Process Corporation

Portée par un duo Mike James – Georgios Papagiannis inspiré et une adaptation tactique majeure, la Roca Team a renversé le FC Barcelone dans un match 5 décisif (85-84), ce mardi 6 mai, validant sa qualification pour le Final Four d’EuroLeague. Process Corporation, spécialiste de l’analyse tactique, décrypte en collaboration BeBasket les leviers qui ont permis à l’AS Monaco de l’emporter.

Une stratégie défensive du Barça remise en question

Tout au long de la série, Barcelone avait choisi de fermer la ligne à 3-points à Monaco, la forçant à trouver ses points à l’intérieur. Un pari qui semblait payant : avant ce match 5, les hommes de Vassilis Spanoulis tournaient à 65% de réussite à 2-points, avec notamment un Mam Jaiteh dominateur au match 2. Mais mardi soir, Joan Peñarroya a changé son fusil d’épaule : priorité à la protection de la raquette.

Ce choix a poussé Monaco à prendre plus de tirs à 3-points. Et si le plan du Barça aurait pu réussir, il s’est heurté à un problème : les Monégasques ont livré leur meilleure performance derrière l’arc de toute la série (11/25, soit 44%). En attaquant à l’opposé des écrans, ils ont pu générer des tirs ouverts et faire reculer la défense catalane.

Papagiannis, le facteur X inattendu

Absent de la rotation en EuroLeague depuis le 13 mars (3 minutes contre le Maccabi Tel-Aviv), Georgios Papagiannis (2,20 m, 27 ans) a fait un retour fracassant. Son entrée en jeu a changé la dynamique de la rencontre des deux côtés du terrain. Défensivement, sa dissuasion a immédiatement fait chuter l’efficacité du Barça, qui flirtait jusqu’ici avec les 85% de réussite à 2 points. Offensivement, il a brillé aussi bien sur les pick & flair que sur ses tirs extérieurs. Son impact est clair : +10 de différentiel lorsqu’il était sur le parquet.

Mike James taille patron, Strazel en montée en puissance

Une nouvelle fois, Mike James a montré pourquoi il est le leader incontesté de cette équipe. Présent dans tous les moments chauds, il a porté son équipe jusqu’au bout. À ses côtés, Matthew Strazel a répondu présent. Déçu de ne pas avoir été utilisé lors du match 5 face au Fenerbahçe l’an dernier, le jeune meneur français a prouvé qu’il avait passé un cap, avec un apport défensif et une gestion du tempo précieuse.

Monaco au Final Four : cap sur la revanche

Grâce à ce succès, Monaco rejoint le Final Four pour la deuxième fois. Une belle revanche après l’élimination frustrante face au Fenerbahçe. Comme en 2023, la Roca Team affrontera l’Olympiakos en demi-finales. Le club de la princpauté espère bien écrire l’histoire en atteignant – enfin – la finale de l’EuroLeague pour la première fois de son histoire.