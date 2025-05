Découvrez les nommés en Pro B pour les Trophées LNB 2025

À l’approche des playoffs d’accession de Pro B, l’excitation monte dans le monde du basket français alors que les regards se tournent vers les joueurs et entraîneurs qui ont brillé tout au long de la saison. Dans l’attente de la cérémonie des Trophées LNB 2025, les noms des nominés pour quatre catégories clés en Pro B ont été révélés, à savoir MVP, meilleur jeune, meilleur progression, meilleur défenseur et meilleur entraîneur.

MVP SNB

Pour le titre tant convoité de MVP SNB, qui récompense le joueur le meilleur joueur de la saison, une liste de 10 finalistes a été établie, avec trois duos de trois équipes !

On retrouve notamment trois joueurs des deux équipes co-leaders de la saison régulière, Blois et Boulazac. Ainsi, la traction arrière blésoise Siyani Chambers – Timothé Vergiat a été nominée, tout comme le pivot périgourdin Ousman Krubally.

Outre l’ADA Blois, les deux autres formations à avoir deux finalistes pour le trophée MVP SNB sont Poitiers, avec l’axe 1-5 Jahvon Blair – Jonathan Jeanne, et l’Élan Béarnais, avec Christopher Ledlum – Bastien Pinault.

Enfin, l’on retrouve également l’énorme scoreur de l’Alliance Sport Alsace, Shannon Bogues, l’un des héros du maintien de Nantes en Pro B, Kyle Riddley, ainsi que le chef d’orchestre d’Orléans, Lee Moore.

⭐️ 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐑𝐎𝐘𝐀𝐋 👑 Les 1️⃣0️⃣ finalistes pour le titre de MVP sont connus ! Qui va décrocher la couronne selon toi ? 👀#PROB #TrophéesLNB pic.twitter.com/XEP1aNY2j5 — PROB (@PROB_officiel) May 7, 2025

MEILLEUR ENTRAÎNEUR

Dans la catégorie du meilleur entraîneur, cinq stratèges ont été nommés pour leur capacité à inspirer et à guider leurs équipes vers le succès :

David Morabito (ADA Blois) et Alexandre Ménard (Boulazac) ont mené leur équipe respective au sommet de la saison régulière de Pro B, se donnant le droit de disputer le ticket direct vers la Betclic ELITE.

(ADA Blois) et (Boulazac) ont mené leur équipe respective au sommet de la saison régulière de Pro B, se donnant le droit de disputer le ticket direct vers la Betclic ELITE. Lamine Kébé (Orléans) est également nominé, pour celui qui vit sa première saison comme entraîneur principal en LNB, après un long cycle à la tête du Pôle France.

(Orléans) est également nominé, pour celui qui vit sa première saison comme entraîneur principal en LNB, après un long cycle à la tête du Pôle France. Kenny Grant et Nebojsa Bogavac créent la surprise avec Aix-Maurienne et l’Alliance Sport Alsace, deux équipes en lice pour une qualification aux playoffs / play-in d’accession.

MEILLEUR JEUNE

La relève du basket français est plus prometteuse que jamais, comme le montrent les nominés pour le titre de meilleur jeune joueur de la saison (né en 2005 ou après) :

Killian Malwaya (1,97 m, 19 ans) de Champagne Basket, qui avait déjà été nominé dans cette catégorie la saison dernière avec Évreux dont le talent brut et le potentiel ont été mis en évidence à maintes reprises au cours de la saison.

de Champagne Basket, qui avait déjà été nominé dans cette catégorie la saison dernière avec Évreux dont le talent brut et le potentiel ont été mis en évidence à maintes reprises au cours de la saison. Talis Soulhac (1,88 m, 18 ans) de l’ADA Blois, arrivé en provenance du Pôle France, a réalisé un bel exercice pour son premier chez les pros. Il a cependant connu une blessure à la cheville gauche en seconde partie de saiso

de l’ADA Blois, arrivé en provenance du Pôle France, a réalisé un bel exercice pour son premier chez les pros. Il a cependant connu une blessure à la cheville gauche en seconde partie de saiso Ilane Fibleuil (1,97 m, 19 ans) de Poitiers, à l’image de Talis Soulhac, a vu sa saison perturbée par une blessure, ce qui ne l’a pas empêché de marquer plus de 6 points par match.

de Poitiers, à l’image de Talis Soulhac, a vu sa saison perturbée par une blessure, ce qui ne l’a pas empêché de marquer plus de 6 points par match. François Wibaut (1,98 m, 20 ans) de Rouen franchit un joli cap cette saison sous les ordres de Sylvain Delorme après avoir effectué une bonne partie de sa formation à l’ASVEL

de Rouen franchit un joli cap cette saison sous les ordres de Sylvain Delorme après avoir effectué une bonne partie de sa formation à l’ASVEL Gabriel Veras (1,87 m, 18 ans) des Sharks d’Antibes est le plus jeune des nominés (18 en avril dernier) et a pris part à 8 matchs avec l’effectif professionnel de J.D. Jackson (11 minutes de jeu en moyenne)

𝐋𝐄𝐒 𝐏𝐄́𝐏𝐈𝐓𝐄𝐒 💎✨ Découvrez les 5️⃣ finalistes pour le titre de meilleur jeune de #PROB 🔥#TrophéesLNB pic.twitter.com/JZcSev1Tme — PROB (@PROB_officiel) May 8, 2025

MEILLEUR DÉFENSEUR

Parmi les défenseurs les plus féroces de l’antichambre de l’élite, on retrouve logiquement des joueurs aux mensurations physiques imposantes :

MEILLEUR PROGRESSION

Dans la catégorie du joueur ayant le plus progressé, on retrouve logiquement plutôt des jeunes joueurs. Déjà nominés pour le défenseur de l’année, Lucas Dufeal et Jonathan Jeanne reviennent également dans la discussion de la meilleure progression, tout comme Neftali Difuidi (Denain), Kevin Marsillon-Noléo (Élan Béarnais) et Badr Moujib (SCABB).