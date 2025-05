Les 10 finalistes au trophée de MVP de la saison 2024-25 de Betclic ELITE sont connus

Les finalistes au trophée de MVP SNB de la saison 2024-25 de Betclic ÉLITE ont été dévoilés. À l’approche de la fin de la saison, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a annoncé les nommés pour cette distinction individuelle.

Sept représentants de Monaco, Paris et l’ASVEL

Sans grande surprise, les trois équipes d’EuroLeague, l’AS Monaco, Paris et l’ASVEL, sont très fortement représentées dans cette short-list de 10 joueurs pour le titre de meilleur joueur de la saison du championnat de France. Qualifiée au Final Four de l’EuroLeague, la Roca Team compte trois joueurs (Mike James, Alpha Diallo et Jaron Blossomgame), suivie derrière du club de la capitale avec le tenant du titre T.J. Shorts et son compère Nadir Hifi, ainsi que de l’ASVEL avec Théo Maledon et Andre Roberson.

Parmi les autres candidats, l’on retrouve deux pivots, celui le Choletais Bastien Vautier ainsi que le Nancéien Shevon Thompson, et enfin un meneur, Trevor Hudgins, élu MVP de la Leaders Cup 2025.

Vers un doublé pour T.J. Shorts ou un retour en Europe couronné pour Maledon ?

Qui succèdera à T.J. Shorts, élu meilleur joueur de Betclic ELITE en 2023-2024 ? Le 3e au scrutin de l’EuroLeague est un favori logique à sa propre succession, tant il domine toujours autant dans l’Hexagone, en étant le 2e meilleur marqueur (17,6 points par match), le 1er à la passe (8) et à l’évaluation (21,2). Il fait néanmoins face à un sérieux concurrent, Théo Maledon, dont le retour à l’ASVEL et en Europe cette saison a été une grande réussite, puisqu’il est le 6e meilleur marqueur (15,8) et le 4e meilleur à l’évaluation (17,3) du championnat.

Les 10 nommés pour le titre de MVP de la saison en Betclic ELITE : T.J. Shorts (Paris Basketball)

(Paris Basketball) Nadir Hifi (Paris Basketball)

(Paris Basketball) Bastien Vautier (Cholet Basket)

(Cholet Basket) Mike James (Monaco)

(Monaco) Alpha Diallo (Monaco)

(Monaco) Jaron Blossomgame (Monaco)

(Monaco) Théo Maledon (ASVEL)

(ASVEL) Andre Roberson (ASVEL)

(ASVEL) Shevon Thompson (SLUC Nancy)

(SLUC Nancy) Trevor Hudgins (Le Mans) Règles d’éligibilité aux trophées LNB : participation à au moins la moitié des matchs + 1 (soit 16 en Betclic ELITE) et être toujours actif.