« L’ambition, c’est d’être en playoffs » ; dans le top 4 à la mi-saison, Vichy vise haut malgré son budget

Avec l’un des plus petits budgets de la division, la JA Vichy bouscule la hiérarchie de l’ELITE 2 cette saison. À mi-parcours, le président Guillaume Sereaud a pris la parole dans une vidéo pour dresser un bilan plus que positif : maintien quasi assuré, qualification à la Leaders Cup et une identité de jeu qui fait vibrer le Palais des Sports Pierre-Coulon.

Un bilan comptable au-delà des espérances

Douze victoires pour sept défaites. Sur le papier, le bilan est celui d’un prétendant aux premières places. Dans la réalité économique du championnat, c’est un petit miracle permanent. Guillaume Sereaud ne s’en cache pas : l’équipe « surperforme » sportivement au regard de son modeste budget et de sa petite masse salariale qui place le club auvergnat en bas de tableau au niveau des finances.

« On s’était donné des objectifs au mois d’août … C’était de valider le maintien le plus rapidement possible. Avec 12 victoires, on est quasiment maintenu à mi-saison », se réjouit le président. Alors que le staff visait 11 succès à ce stade, les joueurs ont fait mieux, plaçant Vichy dans une position idéale pour la suite des opérations.

La jeunesse au pouvoir et un ADN retrouvé

La réussite de la JAV cette année repose sur un pari audacieux : l’équipe est la plus jeune de la division. Pour le président, c’est une fierté de voir ces jeunes talents s’épanouir sous les ordres de Dounia Issa.

« C’est une vraie fierté pour moi : l’état d’esprit des joueurs. Ils sont totalement en phase avec l’ADN du club, avec ce qu’attend le public », souligne-t-il, admiratif de la combativité et de l’engagement montrés sur le parquet. Cette alchimie porte ses fruits puisque le club est également qualifié pour les demi-finales de la Leaders Cup, aux côtés de cadors Roanne, Blois et Orléans.

Un moteur économique pour le territoire

Au-delà du terrain, Guillaume Sereaud a tenu à souligner l’impact du club sur la ville et la région, s’appuyant sur une étude du Centre de Droit et d’Économie du Sport de Limoges. La JA Vichy n’est pas qu’un club de basket, c’est une entreprise qui pèse plus d’une quarantaine d’emplois directs et indirects. Il présente ainsi le club comme un acteur fort de son territoire.

L’argument marquant ? « 1 € versé par les collectivités génère 4,50 € d’activité économique. » Un slogan marquant pour le président qui souhaite continuer à renforcer la solidité financière du club tout en améliorant l’expérience des spectateurs au Pierre-Coulon.

Objectif Play-offs

Désormais, le maintien n’est plus la seule préoccupation. Fort de cette première partie de saison réussie, l’homme fort de la JAV affiche une ambition claire : intégrer le top 9 et décrocher le meilleur spot possible pour les phases finales.

« L’ambition, c’est d’être en playoffs. Le chemin est encore très long, mais c’est un vrai objectif », martèle-t-il, avant de conclure par un hommage aux bénévoles et supporteurs : « On a une chance incroyable à Vichy, on a un public historique. J’espère que l’on vivra de grands moments ensemble jusqu’au mois de juin. »

Derby bouillant Vichy – Roanne

Ce vendredi soir la JA Vichy accueille ses voisins Roanne pour la 20e journée d’ELITE 2 quelques jours avant de les retrouver pour la Leaders Cup. Un choc du haut de tableau entre des Vichyssois 6e et des Choraliens leaders du championnat mais qui seront privés de leur leader offensif, Jahvon Blair, suspendu. A l’aller, c’est Vichy qui avait gagné dans les derniers instants à la Halle André Vacheresse (75-76). Les joueurs de Dounia Issa voudront refaire le même coup dans un Pierre Coulon qui s’annonce bouillant pour ce derby. Entre-deux à 20h30.