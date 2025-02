Le BLMA annonce 6 semaines d’absence pour Garance Rabot

Il était difficile de faire une blessure avec un pire timing. À l’aube de sa toute première sélection en équipe de France, Garance Rabot (1,78 m, 22 ans) s’est blessée au genou. Le club de Lattes-Montpellier vient d’annoncer sa durée d’indisponibilité : environ 6 semaines. De quoi l’empêcher de participer à son premier rassemblement avec l’équipe de France pour la fenêtre qualificative à l’Euro 2025. Elle est remplacée dans le groupe bleu par une partenaire d’entraînement, la jeune pépite Aïnhoa Risacher (1,85 m, 17 ans).

Prendre son mal en patience

En ce qui concerne Garance Rabot, cette blessure doit forcément arriver comme un crève-cœur. L’arrière girondine nous parlait dans une interview de cette sélection comme « un petit rêve qui se réalise. » Son parcours et son profil de joueuse discrète ne lui promettaient pas un tel avenir, mais elle a gravi les échelons un à un. Il lui faudra donc attendre qu’une nouvelle opportunité se présente. Ce qui pourrait arriver un jour vu que Jean-Aimé Toupane l’a dans le collimateur.

Du côté du BLMA, cette absence est significative. Arrière titulaire, Rabot est la meilleure rebondeuse de l’équipe (7,6 rebonds) et la sixième meilleure marqueuse (8,2 points) en LBWL. Juste avant sa blessure, elle sortait d’un match record à 17 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 22 d’évaluation contre l’ASVEL. Sur la scène européenne, son rôle est encore plus élevé puisqu’elle est la troisième meilleure scoreuse. Le club héraultais devra donc faire sans elle pour les échéances à venir, dont les quarts de finale de l’EuroCup contre Sopron, ainsi qu’une fin de saison en championnat où rien n’est encore décidé dans le Top 7.