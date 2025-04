Le Portel s’offre un mini sursis contre Cholet, Gravelines-Dunkerque enfonce Saint-Quentin

L’ESSM Le Portel a enfin réussi à conclure et s’offrir une première victoire depuis la fin février. Ces dernières semaines, le club stelliste tournait autour, après s’être incliné de peu successivement contre l’ASVEL et Nancy. Face à Cholet, l’équipe d’Eric Girard n’a cette fois pas craqué dans le money-time, pour l’emporter (87-80) et garder une infime chance de maintien direct en Betclic ELITE.

Cette fois, l’ESSM a réussi à conclure

Entre Le Portel et Cholet, le delta qui les sépare au classement (4e contre 15e) ne s’est pas vraiment vu ce dimanche 27 avril au Chaudron. Trente-deux changements de leaders, un écart maximal de 11 points en faveur de CB : ainsi, l’incapacité de l’ex-leader à se détacher d’une accrocheuse équipe porteloise s’est traduit par un coût d’arrêt dans le sprint final de cette fin de championnat.

Encore à touche-touche au début du dernier quart-temps, Le Portel a enfin pu concrétiser un nouveau match cohérent des deux côtés du terrain. Duo fort de la soirée côté portelois, Jack Nunge et Digué Diawara (pressenti du côté de CB la saison prochaine) ont assumé leur rang jusqu’au bout (40 points à eux deux), notamment en instillant un 8-0 pour faire le break (76-65, 36′). Un retard pas insurmontable, si tant est que Cholet puisse mettre un panier dans le cercle. Sans adresse dans le Nord ce dimanche (33% de réussite), s’appuyant quasiment uniquement sur les lancers francs (30/34), l’équipe de Fabrice Lefrançois a été incapable de combler l’écart et a dû se résoudre à s’incliner dans une fin de match rendue interminable par les multiples appels vidéos.

Cholet dit très certainement adieu à la première place (deux victoires de retard sur l’ASVEL), alors que l’ESSM, de son côté, a ravivé une petite étincelle d’espoir concernant un maintien direct en Betclic ELITE (deux succès de retard sur Limoges mais le point-average sur le CSP).

Quatre à la suite pour le BCM, même série dans le négatif pour le SQBB

À quelques kilomètres de là, à Dunkerque, le BCM a également pu jouir d’une victoire. Pour les Maritimes, il s’agit de la 4e consécutive, une dynamique à l’opposée de sa victime du soir, Saint-Quentin, définitivement dans le dur en cette fin de saison avec un 4e revers de rang.

D’autant que la victoire de Gravelines-Dunkerque, deux jours après un nouvel incendie à Sportica, ne souffre d’aucune comparaison dans ce derby (91-75). Très vite mis sur les bons rails par Chris Babb (17 points dont 14 en MT1), l’équipe de Jean-Christophe Prat comptait déjà 25 points d’avance en milieu de 2e quart-temps.

Avec la confiance accumulée au fil des dernières semaines, les Nordistes ont ensuite parfaitement géré leur rencontre, bien aidés encore une fois par une adresse au rendez-vous (14/34 à 3-points, contre 8/26).

Avec un cinq majeur dominant (69 des 91 points de l’équipe), le BCM Gravelines-Dunkerque garde une chance pour le play-in. D’autant qu’il ne se trouve plus qu’à une victoire de Saint-Quentin, fermant désormais la marche du top 10, pour qui le point-average n’est pas en sa faveur en cas d’égalité avec les Maritimes.