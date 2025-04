Un an et demi après, Sportica a nouveau frappé par un incendie !

Sportica, le complexe sportif de Gravelines, est à nouveau touché par un incendie ce vendredi 25 avril 2025. Le média Delta FM a donné l’information en premier. D’après la radio locale, le feu serait venu des ruines du bâtiment, au niveau du dojo. Les sapeurs-pompiers combattent l’incendie depuis le début de la soirée, qui serait contenu toujours d’après Delta FM présent sur place.

Un an après avoir été détruit par un incendie sans précédent, voilà que Sportica à Gravelines est de nouveau ravagé par les flammes ! 😱🔥 Tout mon soutien aux sapeurs-pompiers mobilisés pour éteindre cet incendie. C’est un drame pour notre territoire.https://t.co/m1uhuGkEmM pic.twitter.com/Z8UkzNGbY2 — Antoine Contrant 🇫🇷 (@AntoineContrant) April 25, 2025

L’origine de l’incendie inconnue ce vendredi soir

Présent sur place, le maire de Gravelines, Bertrand Ringot, s’est exprimé tard dans la soirée pour faire un point sur la situation : « Les causes de l’incendie sont inconnues ce vendredi soir », a déclaré l’élu dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Le site est clos, un agent de sécurité sur place a prévenu les sapeurs-pompiers de l’incendie. Nous allons rechercher les causes de cet incendie. La société en charge de ce site va déposer plainte. Un expert va être nommé pour identifier les causes. »

Le cauchemar de Sportive recommence

Ce nouvel incendie à Sportica intervient quasiment un an et demi après la catastrophe de Noël 2023. Pour rappel, le 25 décembre 2023, le complexe sportif de Sportica de Gravelines est parti en fumée dans un incendie. La salle de basket du BCM, inaugurée en 1986, a disparu avec. Depuis, l’équipe des Maritimes évolue à la salle Dewerdt de Dunkerque.

Le cauchemar refait surface à Gravelines alors que les travaux de reconstruction du complexe devaient bientôt débuter, avec les premiers chantiers de déconstruction en cette année 2025. Le maire de Gravelines, Bertrand Ringot, espérait voir le futur Sportica à l’horizon 2028.