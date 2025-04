Cholet veut réunir Digué Diawara et Bastien Vautier, et lorgne aussi Shannon Bogues

En quête de renforts pour la saison 2025-2026, Cholet Basket avance ses pions sur le marché français. Le club souhaite notamment attirer Digué Diawara, l’ailier du Portel, qui pourrait retrouver à Cholet son ancien partenaire Bastien Vautier. Mais ce n’est pas tout : CB garde également un œil attentif sur Shannon Bogues, révélation étrangère de Pro B avec l’Alliance Sport Alsace.

Digué Diawara pour retrouver Vautier

Après une première saison convaincante, Bastien Vautier fait déjà partie de l’effectif choletais. Pour étoffer ses ailes, Cholet s’intéresse à l’un de ses anciens coéquipiers, Digué Diawara (2,04 m, 26 ans), auteur d’une belle campagne 2024-2025 avec Le Portel. Dans le championnat de Betclic ÉLITE, l’ailier affiche 11,2 points, 4,7 rebonds et 1 passe décisive de moyenne après 26 matchs. Il s’est également illustré en FIBA Europe Cup, avec 10,9 points, 4,2 rebonds et 1,6 passe sur la scène continentale.

🔥 | Digué Diawara est inarrêtable ! Déjà 21 points à la mi-temps ! 💪 #BetclicELITE pic.twitter.com/I50xfYGR5y — DAZN France (@DAZN_FR) January 31, 2025

Passé par Quimper où il avait croisé une nouvelle fois Vautier – après l’avoir côtoyé en équipe de France jeunes -, Diawara a confirmé son potentiel ces deux dernières saisons dans le Nord. Sa venue permettrait à Cholet de renforcer son secteur extérieur tout en capitalisant sur une alchimie déjà existante avec Vautier.

Shannon Bogues, la piste venue de Pro B

Parallèlement, CB s’intéresse aussi à un profil bien différent : Shannon Bogues (1,90 m, 28 ans), arrière américain de l’Alliance Sport Alsace. Véritable machine à scorer, il tourne à 17,7 points, 3,4 rebonds et 3,3 passes décisives en 34 matchs de Pro B cette saison.

Passé par la NCAA avec Stephen F. Austin, puis par la G-League et plusieurs pays européens, Bogues s’est imposé en Alsace comme un des arrières les plus dangereux du championnat. Son explosivité, son aisance en un-contre-un et sa capacité à créer son tir font de lui une cible de choix pour plusieurs clubs de l’élite.

Cholet, à la recherche de créativité offensive sur les lignes arrière, est sur les rangs, même si la concurrence est réelle sur ce dossier.