Le retour de Laurent Vila à Cholet : « J’ai vécu de véritables aventures humaines »

Ce dimanche 2 février, la Meilleraie va voir pour la première fois le retour de Laurent Vila à la tête d’une autre équipe que Cholet Basket. N’ayant pas poursuivi l’aventure avec Cholet au terme de son contrat, le technicien catalan est devenu l’entraîneur principal de la SIG Strasbourg à l’été 2024. Il retrouvera sur le banc d’en face son ancien adjoint, Fabrice Lefrançois.

De très bon souvenirs à Cholet pour Laurent Vila

Alors forcément, ce retour à la Meilleraie sera chargé en émotions pour Laurent Vila. De 2021 à 2024, l’ancien technicien de l’Élan Béarnais a remis Cholet sur le devant de la scène dans le championnat de France. Après dix ans d’absence en playoffs, CB a ensuite enchaîné trois participations en phase finale sous les ordres de Laurent Vila, ainsi qu’une finale de FIBA Europe Cup en 2023. Dans une interview avec la LNB, il est revenu sur son expérience choletaise.

« Pour moi, Cholet a été une étape, comme il y en a eu avant et comme il y en aura après. Je retiens surtout que j’ai vécu de véritables aventures humaines lors de chaque saison à Cholet. Toujours avec des hauts et des bas, mais je garde globalement de très bons souvenirs des personnes rencontrées, des joueurs coachés, du partage avec les supporters. Et aussi finalement de quelques très bons matchs et de certains résultats. »

De bons souvenirs, Laurent Vila en a également laissé à ses anciens joueurs, qui constituent encore en majorité l’effectif choletais. « Laurent fait partie des personnes qui ont fait celui que je suis aujourd’hui », explique ainsi Gérald Ayayi à Ouest-France et au Courrier de l’Ouest. « Laurent mérite le respect », ajoute également T.J. Campbell.

Les retrouvailles avec Fabrice Lefrançois

Cette rencontre sera également forcément particulière pour Fabrice Lefrançois, lui qui a assisté Laurent Vila durant tout son mandat choletais. Le natif de Vitry-sur-Seine vit pour le moment des débuts rêvés à la tête de Cholet, après une première partie de saison plus qu’aboutie (leader de Betclic ELITE, qualification en quart de finale de la FIBA Europe Cup).

Outre le côté émotionnel et affectif de cette rencontre entre Cholet et Strasbourg, l’intérêt sportif sera également bien présent. Après la victoire de Paris à Nanterre la veille, Cholet aura la volonté de retrouver son trône de leader du championnat. Quant à Strasbourg, l’objectif sera enfin de débloquer son compteur en 2025 (sur 4 défaites de suite), afin de se relancer dans la course aux playoffs. « Cholet fait vraiment une saison très positive sur l’ensemble des résultats », souligne Laurent Vila auprès de la LNB. « Même quand ils sont en difficulté par moment, ils arrivent toujours à renverser la tendance et à gagner les matchs à la fin. » Le technicien strasbourgeois tentera de faire mentir cette tendance de la saison 2024-2025.