L’étonnante série de Zaccharie Risacher, Victor Wembanyama manque le tir au buzzer

Les fins de matchs se suivent et se ressemblent pour les Spurs… Après De’Aaron Fox vendredi à Charlotte (116-117), c’est Victor Wembanyama qui a manqué le tir de la gagne la nuit dernière à Orlando (111-112). Défendu par Anthony Black, le prodige de San Antonio a vu sa tentative à 6-mètres rebondir en fond de cercle, loupant ainsi l’occasion de s’offrir son premier game-winner en carrière NBA.

Naaan Wemby rate ce qui aurait pu être son premier game-winnerpic.twitter.com/o2HF1xqHla — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) February 9, 2025

En souffrance la veille face à Moussa Diabaté, Victor Wembanyama a de nouveau manqué de justesse en attaque (5/11 aux tirs, dont 1/6 à 3-points). Reste que ses statistiques, somme toute décevantes pour lui, seraient enviées par 90% des joueurs NBA (18 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions et 4 contres en 31 minutes).

Trois jours après son premier triple-double en carrière, Bilal Coulibaly n’a pas réussi à enchaîner. Avec le départ de Kyle Kuzma, l’ailier français a récupéré une partie des clefs chez les Wizards, mais n’a pas forcément su en faire bon usage (6/20 aux tirs), même s’il a noirci la feuille de stats (17 points, 7 rebonds, 1 interception et 1 contre en 35 minutes).

Risacher, un seul ballon perdu en six matchs !

Sans Alexandre Sarr, blessé à la cheville depuis dix jours, Washington s’est incliné à domicile contre Atlanta (111-125), où Zaccharie Risacher a été un formidable lieutenant de Trae Young (35 points et 14 passes décisives). Avec 18 points à 8/12, 1 rebond, 1 passe décisive et 0 balle perdue en 24 minutes, le n°1 de la Draft a été particulièrement efficace.

L’ancien bressan est sur une dynamique remarquable depuis six matchs. Au cours d’une série notamment marquée par sa saillie à 30 points à Cleveland, Zaccharie Risacher tourne à 16,8 points à 61% de moyenne. Mais encore plus étonnant, il n’a perdu qu’un seul ballon dans l’intervalle, vendredi soir contre Milwaukee. Une pureté de jeu rare pour un rookie, qui devrait le ramener dans la course au trophée du meilleur débutant de l’année.

Encore un double-double pour Rudy Gobert



Face à Portland, la nouvelle équipe de Sidy Cissoko, Rudy Gobert s’est offert son cinquième double-double d’affilée, son 23e de la saison. Le pivot saint-quentinois a symbolisé la domination des Wolves (114-98) avec 15 points à 4/6, 11 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en 37 minutes.

Enfin, Nicolas Batum n’a joué que 5 minutes (pour 2 rebonds) lors de la démonstration des LA Clippers contre Utah (130-110) tandis qu’Ousmane Dieng n’a pas pris part à la victoire d’OKC contre Memphis, blessé au mollet.