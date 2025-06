Gabby Williams et Dominique Malonga font tomber Minnesota, Akoa-Makani influente avec Phoenix

Minnesota est tombé ! En déplacement à Seattle, le Lynx a vu sa série de victoires consécutives s’arrêter à 9, après la défaite 94-84 face au Storm. Les 25 points, 9 rebonds et 5 passes décisives de Napheesa Collier n’ont pas suffi à Minnesota, qui avait pourtant pris le large dans le troisième quart-temps (61-49). Mais derrière, le Lynx s’est effondré, subissant un 26-6 sans parvenir à réagir. Nneka Ogwumike a fait la loi dans le périmètre, avec 21 points et réalisé 10 rebonds, bien aidée par Erica Wheeler qui y a ajouté 20 points et 6 passes.

Les Françaises n’ont pas été en reste pour concrétiser la victoire : Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) a même été très complète avec 12 points à 6/12 aux tirs, 8 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions. Une performance qui permet à la Franco-Américaine d’atteindre la barre des 400 passes décisives en carrière.

En sortie de banc, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a quant à elle inscrit 8 points, tous à l’intérieur ou à mi-distance, pour une performance très juste à 4/5 au tir. Défensivement, la rookie a aussi été très intéressante, même sur des missions sur Collier. La longueur de ses segments a gêné un bon nombre de tentatives, sans se retranscrire sur la feuille de stats.

Malgré un début de saison encore à tâtons (6 victoires pour 4 défaites), Seattle s’offre un succès de choix. Il ne reste plus qu’une équipe invaincue : le New York Liberty de Marine Johannes.

Dans l’Arizona, Phoenix a coupé les ailes de Dallas sur le score de 93 à 80, malgré l’envolée record de la rookie Paige Bueckers. La numéro 1 de la dernière Draft a marqué 35 des 80 points de son équipe, son record en WNBA, après avoir manqué quatre matchs pour soigner une commotion cérébrale et une maladie. Mais son retour n’a pas suffi pour lutter face à la force offensive du Mercury. Satou Sabally a porté les siennes, compilant 20 points et 10 rebonds contre son ancienne franchise. Alyssa Thomas s’est quant à elle distinguée avec ses 11 points et 10 passes décisives.

Derrière les franchise players, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) a une nouvelle joué juste. L’arrière franco-camerounaise a terminé la rencontre avec 9 points, à 3/5 au tir dont 3/3 à 3-points. Elle y a ajouté 2 rebonds et 3 passes, le tout en 23 minutes seulement.

Avec 42,86% d’adresse derrière l’arc depuis le début de saison, Akoa-Makani est la deuxième meilleure rookie au pourcentage et la quinzième meilleure joueuse de la ligue à 3-points. Phoenix a maintenant rendez-vous à Las Vegas dimanche, face à des Aces qui pourraient composer sans leur star A’ja Wilson, blessée à la tête cette nuit face à Los Angeles.