Luc Loubaki (Aix-Maurienne), de 0/18 à 3-points à son record en carrière !

« Quand il shoote à l’entraînement, il met des tirs hein », souriait Kenny Grant vendredi soir, à l’issue de la nouvelle victoire d’Aix-Maurienne (106-92 contre Caen). Certainement, mais cela faisait longtemps que l’on ne l’avait plus vu en match LNB. 322 jours exactement, depuis le 3 mai 2024 où il s’était fendu de trois flèches primées avec Lille à Rouen.

« Le record ?

Une satisfaction personnelle de voir que le travail paye »

Depuis, s’il a shooté à 2/8 en début de saison lors des qualifications pour la BAL avec le Kadji Sports Academy, Luc Loubaki ne parvenait plus à trouver la cible en Pro B : 0/3 pour finir la saison 2023/24 avec le LMB, 0/9 lors de sa pige à Poitiers et de nouveau 0/9 depuis son arrivée à Aix-Maurienne fin février. Mais en une soirée, l’arrière originaire de Pontoise a envoyé valser toutes ses frustrations en signant un joli 4/6 contre Caen, nouveau record en carrière, lui qui n’avait jamais réussi à dépasser les trois shoots lointains réussis jusque-là.

« L’adresse est quelque chose de fluctuant », explique celui qui n’était sûrement pas prévu.à pareille fête dans le scouting report de Stéphane Eberlin. « Tant que je continuais de prendre mes tirs ouverts en rythme et en confiance, je savais que ça allait finir par rentrer. J’ai accentué le travail, le volume d’entraînement. Je savais que mon heure allait arriver, je me suis juste tenu prêt. C’est une satisfaction personnelle de voir que le travail paye, ça va juste m’inciter à continuer, à redoubler d’efforts et à ne surtout pas lever pied. »

Une prestation réussie qui lui a valu l’ovation appuyée de la Halle Marlioz et les félicitations de son nouvel entraîneur, Kenny Grant, pas vraiment le dernier venu lorsqu’on parle de shoot à 3-points. « Je suis très content de la performance de Baki », se réjouissait l’Américano-Suédois. « Il nous aide énormément depuis le début de sa pige, il apporte beaucoup défensivement, et c’est sympa de voir le ballon rentrer pour lui. Nous, on a confiance en lui ! On veut qu’il prenne ses tirs en rythme et c’est plus facile de re-shooter dès que l’on vient d’en rentrer un. » Ou même quatre dans une soirée…