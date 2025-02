Luc Loubaki, d’une pige médicale à l’autre : direction Aix-Maurienne

Avec le retour des joueurs de sélection arrivent quelques mauvaises nouvelles pour les clubs de LNB. On pense évidemment à Bourg-en-Bresse, avec la fin de saison de Xavier Castañeda, mais aussi à Aix-Maurienne, qui a perdu Gerson Gonçalves.

Victime d’une lésion musculaire qui l’a privé des deux derniers matchs avant la trêve, l’international angolais est tout de même parti disputer les qualifications pour l’AfroBasket 2025. Un premier match contre la Guinée à 29 minutes, puis le reste du week-end en civil, et la sentence qui tombe lors de son retour sur les rives du lac du Bourget : un arrêt indéterminé, de minimum un mois.

Déréglé à Poitiers, mais surtout attendu en défense à Aix

Afin d’entretenir sa belle dynamique, le surprenant 6e de Pro B a décidé d’embaucher un pigiste médical. Ainsi, Luc Loubaki (1,93 m, 28 ans) a rejoint les rangs d’AMSB, avec effet immédiat, puisqu’il est déjà qualifié pour le déplacement à Évreux vendredi.

Ancien espoir de l’INSEP, Orléans et Monaco, il est devenu un habitué de la Pro B depuis sept ans, avec notamment six saisons à Lille (dont une pointe à 8,5 points, 3,5 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne en 2022/23). Resté sur le carreau l’été dernier après la disparition du LMB, il a brièvement renoué avec la compétition en ce début d’année à l’occasion d’une pige de quatre matchs à Poitiers, où son shoot est apparu particulièrement déréglé (1/14 au total, pour 1,8 point à 6%, 1,5 rebond et 1,3 passe décisive).

Peu importe pour Aix-Maurienne, évidemment, tant l’échantillon labellisé PB86 est faible et tant l’équipe savoyarde n’avait pas réellement besoin d’un apport supplémentaire particulier en attaque. Avec 90,2 points par match, AMSB peut faire étalage de la meilleure moyenne du championnat, et Luc Loubaki sera surtout attendu de l’autre côté du terrain, comme l’explique Kenny Grant. « Il peut jouer et défendre sur plusieurs postes. Son expérience et sa densité physique vont nous apporter un vrai plus, sans modifier notre style de jeu. C’est une belle addition à l’équipe en l’absence de Gerson. »