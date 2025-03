Aix-Maurienne surprenant membre du top 4, succès bonus pour le HTV contre Blois

Après une défaite franchement évitable contre Chartres pour débuter le mois de mars, Aix-Maurienne a poursuivi sur la lancée de sa très belle saison 2024-2025. Après avoir successivement battu deux membres du podium, Blois et Boulazac, l’AMSB s’est offert un 3e succès consécutif contre Caen à la Halle Marlioz. Une victoire qui permet à l’équipe de Kenny Grant de s’installer dans le top 4 et de s’affirmer un peu plus comme un outsider pour les futurs playoffs.

Un petit miracle pour Roanne, Blois encore surpris à l’extérieur

À l’image de son exercice 2024-2025, Aix-Maurienne, la meilleure attaque de la division (90 points par match), n’a pas fait dans la demi-mesure face à Caen (106-92) en inscrivant son 2e meilleur total de points de la saison (après les 107 contres Poitiers). Avec une énorme adresse extérieure (14/32 à 3-points) et un rythme effréné, les Savoyards ont fini par faire exploser le CBC. Preuve que tout va bien en ce moment pour l’effectif de Kenny Grant : la dernière recrue Luc Loubaki, remplaçant médical de Gerson Gonçalves, a retrouvé son adresse (16 points dont 4/6 à 3-points), qui l’avait désespérément fui durant ses quelques semaines à Poitiers (1/14 en 4 matchs).

Ce 18e succès de la saison en 29 matchs permet à Aix-Maurienne de prendre la 4e place à égalité de bilan avec Roanne (5e). À quelques encablures de là, dans la Loire, la Chorale continue de souffler le chaud et le froid. Avec la réception du voisin ligérien, le SCABB, c’est du côté positif de la balance que cela a penché pour Thomas Andrieux et ses joueurs. Mais cela s’est fait au prix d’un rude effort, alors que les Roannais ont été menés pendant une grosse partie de la rencontre. Ils doivent en grande partie leur victoire à leur rébellion dans les cinq dernières minutes, avec une série finale de 17 points à 2 (de 72-82 à 89-82), permise notamment par les gros tirs de Terrell Gomez (15 points dont 4/7 à 3-points) et Maxime Roos (15 points dont 3/6 à 3-points).

Depuis sa victoire au buzzer à Antibes, l’ADA Blois voyage mal. Défait dans les derniers instants à Aix-Maurienne il y a dix jours, le club blésois a subi la même déconvenue à Hyères-Toulon (85-83). Mais le HTV mérite sa victoire, après avoir mené tout au long de la partie. Le nouvel entraineur varois Stéphane Dumas a pu signer ce premier succès avec une belle performance d’ensemble de son équipe (sept joueurs à 8 points ou plus). Cette victoire permet à Hyères-Toulon d’avoir trois victoires d’avance sur la zone rouge (en cas de défaite de Chartres contre Poitiers).

Champagne Basket et Nantes quasiment plus inquiétés par le maintien

Dans le reste des résultats, Champagne Basket peut désormais regarder davantage vers le haut que le bas après sa victoire contre Fos Provence. Contre les BYers, le club marnais a décroché une 13e victoire cette saison, prenant ainsi un matelas de six victoires d’avance sur la zone rouge. Le collectif de Vincent Dumestre a été plus fort face à une équipe provençale dont sa toute dernière recrue, Jonathan Cisse, n’a logiquement pas encore endossé le rôle de sauveur pour sa première en Pro B (3 points à 1/8 aux tirs en 21 minutes).

Pour Nantes aussi, le maintien est en très bonne voie après sa victoire à Denain (75-85). Alors que le NBH va bientôt changer de président, avec l’une des plus grandes fortunes de France Hubert Guillard, l’équipe de Rémi Valin ne change pas de carburation en 2025 avec une 8e victoire en 11 matchs cette année.

Bastien Pinault sauveur de l’Élan Béarnais

Enfin, alors que Mickaël Hay attendait une réaction de ses joueurs à Évreux, celle-ci est intervenue tardivement en Normandie. Il a fallu attendre une prolongation, arrachée in-extremis par un grand Bastien Pinault (27 points pour 32 d’évaluation), avant une large domination paloise dans ces cinq minutes supplémentaires (4-17), pour voir l’Élan Béarnais triompher de l’ALM et revenir ainsi dans le top 8.