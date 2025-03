Hubert Guillard, l’un des plus grandes fortunes de France bientôt à la tête du Nantes Basket Hermine

Président du Nantes Basket Hermine depuis juin 2019, Thierry Brochard n’aura pas réussi à sortir le NBH de sa léthargie, malgré le gain de la Leaders Cup Pro B en 2020. Un premier trophée qui n’est pas venu dynamiser l’existence du plus vieux club du championnat (présent sans discontinuer dans l’antichambre depuis 1995), abonné aux places anonymes du championnat depuis sa finale en 2017.

Sous la présidence Brochard, le NBH aura consommé quatre coachs (Jean-Baptiste Lecrosnier, Jean-Marc Dupraz, Laurent Pluvy, Rémy Valin) mais n’aura toujours pas réussi à retrouver les playoffs (9e, 10e, 13e et 16e), lointaine chimère depuis l’épopée de 2017. Une nouvelle saison ratée, même si la nomination de Rémy Valin a réussi à sauver l’essentiel, a eu raison de son poste : alors qu’il avait été réélu en décembre 2023 pour une durée de quatre ans, Thierry Brochard va céder son poste lors du comité directeur du lundi 31 mars prochain.

Hubert Guillard sort de l’ombre

C’est le journal Ouest France qui a révélé l’information, tout en dévoilant également le nom de son successeur. Il n’y aura pas vraiment de rupture puisque c’est le n°1 bis du club depuis de longues années, Hubert Guillard (78 ans), qui va le remplacer. Partenaire historique du NBH, il est le président du Nantes Basket Sports, la société holding qui chapeaute la SAS.

Passionné de basket, successivement joueur, dirigeant et président à Saint-Herblain, Hubert Guillard fait partie des plus grandes richesses français, 225e de l’édition 2019 du classement de Challenges, avec un portefeuille estimé à 400 millions d’euros, il est aujourd’hui présent dans l’hôtellerie de luxe à Paris et le vin, propriétaire de trois domaines dans le Bordelais.

Présent dans les sphères entourant l’Hermine depuis 20 ans, président de la holding depuis 2019, Hubert Guillard était déjà le mécène principal du club, finançant chaque année le NBH sur ses fonds propres.