Maître de l’Est, Strasbourg s’incruste dans le Top 8 !

Betclic ÉLITE - Sous l'impulsion du duo Phil Booth - Quinton Hooker, la SIG Strasbourg s'est offert le derby de l'Est face au SLUC Nancy (88-78). Forte de sa troisième victoire de rang, la formation de Massimo Cancellieri est désormais huitième du championnat.

Et dire qu’il y a deux semaines, la SIG Strasbourg menaçait de plonger dans la crise, menée de 19 points dans le troisième quart-temps par Le Portel (41-60). Depuis, l’ESSM a subi le seul accroc de sa folle série au Rhénus, Blois a été étouffé et le derby de l’Est a échappé au SLUC Nancy (88-78). Soit trois victoires de rang pour l’équipe de Massimo Cancellieri !

6 défaites en 8 matchs : le SLUC toujours fragile sur la route

Après dix premières minutes équilibrées, la SIG Strasbourg a accéléré au cours du deuxième quart-temps pour prendre le large juste avant la mi-temps (48-38). Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Quinton Hooker (21 points, 4 rebonds, 6 passes décisives et 7 interceptions) et de Phil Booth (20 points) sont revenus sur le parquet avec la même intensité. Dépassés défensivement, longtemps privés de Shevon Thompson (16 points et 13 rebonds) à cause d’un problème de fautes, les Lorrains n’ont pas réussi à stopper la frénésie alsacienne, malgré quelques sérieux rapprochés (56-53, 26e minute), portés notamment par l’enfant de la région, Antony Labanca (12 points à 4/6 de loin). « Il nous a manqué de la constance en défense », pointait Mérédis Houmounou, le capitaine lorrain, sur SKWEEK. « Si on veut gagner à l’extérieur (2v-6d), il ne faut pas laisser l’adversaire à 88 points. C’est trop, beaucoup trop ! On n’est pas si loin mais ça reste une défaite. Il va falloir trouver le moyen de mieux voyager. »

Sans Sylvain Lautié, suspendu, le SLUC Nancy était coaché ce samedi par le duo Jonathan Nebout – Maxime Zianveni, avec le GM Julien Bestron assis sur le banc, un téléphone à la main, certainement pour communiquer avec son entraîneur… Mais ce n’est pas le technicien vainqueur de la Coupe Korac 2002 qui a le plus fait défaut aux Lorrains. Il manquait surtout leur génial meneur, Frank Mason III, meilleur marqueur de Betclic ÉLITE, en délicatesse avec sa cheville. « On ne va pas se mentir, ça nous arrangeait qu’il ne soit pas là », a glissé Paul Lacombe. « C’est leur joueur majeur. On savait qu’enlever leur meneur titulaire et son impact, ça allait nous aider et ça l’a fait ! On leur a posé beaucoup de problèmes, on a essayé de leur mettre une grosse pression et ça nous a réussi. Sincèrement, c’est une grosse victoire pour nous ! »

« On commence enfin à regarder vers le haut »

Pour la première fois de la saison, si l’on excepte la première journée, la formation alsacienne s’immisce donc dans le Top 8, dotée d’un bilan équilibré (7v-7d). Après de longues semaines passées à tâtonner avec son attaque, étalant parfois des difficultés affligeantes pour le Rhénus, la SIG semble enfin avoir trouvé la bonne formule, même privée de l’un de ses tous meilleurs joueurs, Léopold Cavalière, efficacement remplacé par Junior Etou (12 points et 4 rebonds en 16 minutes) ce samedi. « On commence enfin à regarder vers le haut, c’est cool », sourit Paul Lacombe. « Mais on va essayer de ne pas s’enflammer. À chaque fois qu’on l’a fait, on est directement reparti dans nos travers. Il faut prendre step by step. Un très gros match nous attend la semaine prochaine à Gravelines, qui commence à beaucoup mieux jouer. À nous de savoir si on veut regarder vers le haut ou vers le bas. » Et peut-être vers Saint-Chamond, théâtre de la Leaders Cup 2024…

La réaction de Quinton Hooker, au micro de SKWEEK « Ça a été un effort collectif ! On a eu un super public lors de ce derby et cette victoire signifie beaucoup pour nous. On est enfin de retour à l’équilibre mais il est encore un peu tôt pour regarder le classement. Il y a encore beaucoup de travail devant nous, beaucoup de matchs à venir et on va tenter de faire encore mieux. »

Avec Dimitri Voiturin,