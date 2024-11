Manresa et Bodian Massa colle 40 points à Malaga, leader invaincu de Liga Endesa

Alors que la semaine en Espagne a été marquée par des inondations tragiques, la sixième journée de Liga Endesa s’est bien tenue – à l’exception du match de Valence (grande ville la plus touchée) contre Tenerife – avec des hommages rendus dans toutes les salles. Le leader invaincu avant la rencontre, Malaga, est complètement passé à côté de son match à Manresa. Les Andalous ont retrouvé leur Sud avec une défaite de 40 points dans les valises (109-69).



Débordés face à la ferveur locale, Killian Tillie (2 points à 1/2 aux tirs et 1 rebond en 11 minutes) & co n’ont pas pu contenu l’adresse à 3-points des Catalans (13/27). Pas dans un grand jour à ce niveau, ils ont fini à 3/20 dans l’exercice. A l’intérieur Bodian Massa (2,08 m, 27 ans), de retour depuis peu, a cumulé 7 points à 3/4 aux tirs et 4 rebonds pour 9 d’évaluation en 15 minutes. L’ancien meneur de l’ASVEL Retin Obasohan (1,88 m, 31 ans) finit avec 15 points.

Avec cette large victoire, Manresa équilibre son bilan (3 victoires et 3 défaites) alors que Malaga (5 victoires et 1 défaite) reste en tête devant Valence (4 victoires et 1 défaite).