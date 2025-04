La Franco-Américaine Sarah Strong (22 points et 17 rebonds) mène UConn au Final Four

Sarah Strong va vivre son premier Final Four NCAA avec UConn. Ce lundi 31 mars, les Huskies ont battu les USC Trojans pour atteindre le dernier carré du tournoi national universitaire féminin. La Franco-Américaine s’est illustrée pour Connecticut avec un énorme double-double : 22 points et 17 rebonds, en ayant joué l’intégralité de la rencontre.

Sa coéquipière Paige Bueckers a également brillé avec 31 points, 3 rebonds et 6 passes décisives, en jouant également les 40 minutes du match. À noter l’apport décisif de Kaitlyn Chen (15 points), qui a contribué à la victoire des Huskies, notamment dans les derniers instants de la rencontre, en marquant deux paniers consécutifs à moins de deux minutes de la fin pour maintenir une avance confortable et éviter tout retour de USC.

HUSKIES HEAD BACK TO THE FINAL FOUR 😤 UConn advances through the Elite Eight and into the Final Four with a win over Southern California, 78-64.#MarchMadness x @UConnWBB pic.twitter.com/OSUlXnaSNB — NCAA March Madness (@MarchMadnessWBB) April 1, 2025

UConn est la dernière équipe classée numéro 2 restante dans la compétition après avoir éliminé les Trojans, qui étaient les numéro 1 de cette partie du tableau (Regional 4). Il s’agit de la 24e qualification de Connecticut pour un Final Four, garçons et filles confondus, ce qui constitue le plus gros total de l’histoire de la March Madness.

Quant à Sarah Strong, c’est son plus gros total de points marqués dans le tournoi, mais aussi son plus grand nombre de rebonds captés depuis le début de la compétition. Sur l’ensemble de cette March Madness, elle s’illustre également par son altruisme avec 4,6 passes décisives par match. Après avoir défait USC, le prochain adversaire du pick-and-roll Bueckers – Strong sera l’autre grande université de Los Angeles, UCLA (#1 regional 1) pour une place en finale sous le soleil de Tampa. L’autre demi-finale opposera South Carolina (#1 regional 2) à Texas (#1 regional 3) ce vendredi 4 avril.