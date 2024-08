Marine Johannès, une troisième demi-finale et un record en Bleues

Marine Johannes (1,78 m, 29 ans) s’en est donnée à cœur joie lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Allemagne en quarts de finale du tournoi olympique 2024.

Entrée comme à son habitude en cours de premier quart-temps alors que les Bleues étaient accrochées, la Normande a pris le jeu à son compte. Lancée, la nouvelle joueuse de Mersin a fait tomber la pluie sur la sélection de Lisa Thomaidis. Il faut dire que le plan de jeu prévoyait beaucoup d’attaques sans annonce, et donc de liberté pour l’arrière tricolore. Laissant libre court à sa créativité, elle s’est avérée très efficace.

« L’équipe a fait un super début de match, a-t-elle commenté. On a intercepté quelques ballons, on a montré aussi que défensivement on était dures. Gabby, Janelle, elles ont fait le taf aussi. On sentait qu’on pouvait pousser, on avait ciblé leurs faiblesses. On savait qu’on pouvait insister dans le repli. On a beaucoup moins annoncé de système aujourd’hui comparé à d’habitude. Parce qu’on voulait aussi jouer pas mal de transis, avec le flow du match sans annonces (de système).«