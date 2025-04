Elric Delord croit en Chalon avant la réception de Cholet : « Notre équipe n’a rien à faire en bas de tableau »

Nommé début décembre en remplacement de Savo Vucevic, Elric Delord continue de construire et d’affiner son projet avec l’Élan Chalon. Malgré une récente lourde défaite à l’ASVEL, l’ancien coach du Mans veut croire à la montée en puissance de son groupe. À l’aube d’une fin de saison intense et marquée par la réception de Cholet ce samedi au Colisée, il affiche un discours lucide mais ambitieux.

« On a montré que cette équipe-là n’avait rien à faire en bas du classement »

Après une défaite logique à l’Astroballe contre une ASVEL en feu (record de tirs à 3-points inscrits en LNB), Elric Delord refuse de se réfugier dans les excuses. « Eux font un gros gros match d’adresse. Mais en même temps, est-ce qu’il ne nous manque pas certaines choses ? » reconnaît-il, tout en notant une tendance : les difficultés contre les équipes du premier tiers de Betclic ELITE.

Mais le coach se veut avant tout pragmatique et voit déjà les fruits du travail engagé. « Il y a des améliorations, ce n’est pas encore suffisant, mais on travaille dessus depuis quelque temps maintenant. »

Un maintien presque acquis et des ambitions revues à la hausse

« Quand je suis arrivé ici, l’objectif c’était le maintien », rappelle-t-il. Aujourd’hui, grâce à des victoires importantes face à Limoges, La Rochelle et Le Portel, Chalon est pratiquement sauvé à sept journées du terme. Un luxe au regard de la situation en décembre.

Désormais, les regards se tournent vers le haut : play-in, voire playoffs. « On va le savoir assez vite », explique Delord, qui attend de ses hommes une réponse face aux adversaires restants : Cholet ce week-end, puis Nancy, Paris, Nanterre, Strasbourg, Gravelines et Monaco.

Cholet comme révélateur de la progression

Avant de penser au play-in, un défi taille XXL attend Chalon : la réception de Cholet, co-leader du championnat. Elric Delord insiste sur l’importance de rester fidèles à leurs principes : « La constance dans les résultats vient d’une constance dans les préparations, quel que soit l’adversaire. »

Il veut voir ses joueurs aborder le match avec « détermination », sans aucun complexe : « Il ne faut pas croire qu’on arrive en victime… L’idée, c’est de jouer, de prendre le taureau par les cornes, de jouer les yeux dans les yeux. »

Une progression freinée mais visible

Depuis son arrivée, Elric Delord constate une montée en puissance cohérente, malgré quelques coups d’arrêt dus aux blessures et à un effectif réduit. « On progresse ensemble, on joue bien ensemble. On est agréables à voir jouer. »

Il pointe cependant les moments de frustration qui peuvent encore plomber l’équipe, notamment face à l’arbitrage ou à l’adversaire. Mais le message reste positif : « Cette fin de saison m’intéresse surtout pour savoir où est-ce qu’on peut aller. »

Le point sur l’infirmerie

L’intérieur Olivier Cortale (2,07 m, 28 ans) est à l’arrêt. Victime d’une fracture à la main, il devrait manquer plusieurs semaines. « Il devrait pouvoir revenir avant la fin du championnat, mais il ne sera pas là au moins jusqu’à Strasbourg. »