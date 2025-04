Chalon : Olivier Cortale absent 4 à 6 semaines

L’Élan Chalon est privé de son intérieur Olivier Cortale (2,07 m, 28 ans) pour une durée de 4 à 6 semaines en raison d’une fracture au 3e métacarpe. Il avait déjà manqué la défaite contre l’ASVEL dimanche dernier (116-95).

C’est une mauvaise nouvelle pour Chalon, qui se retrouve affaibli à l’intérieur en l’absence de l’ancien joueur de Boulazac, même si cette saison, il ne joue qu’en moyenne 12 minutes par match, pour 4 points et 2,4 rebonds. En début de saison, il avait failli partir en Pro B.

Point infirmerie 🩺 Olivier Cortale souffre d’une fracture au niveau du 3ème métacarpe qui l’éloignera des terrains pour environ 4 à 6 semaines. Toute l’équipe lui souhaite un prompt rétablissement. Prends soin de toi et reviens-nous en pleine forme ❤️‍🩹#RougeEtBlanc pic.twitter.com/YNzLOSaZIj — Elan Chalon (@ELANCHALON) April 3, 2025

En course pour les playoffs

L’Élan Chalon est dans la course aux play-in de Betclic ÉLITE, en étant actuellement 11e avec un bilan de 10 victoires pour 13 défaites, soit le même bilan que les 10e et 9e, Dijon et Nanterre.

Il reste 7 journées de championnat avant la fin de la saison régulière. Chalon-sur-Saône peut encore viser une place en playoffs directs, même si le 6e, Le Mans, compte 3 victoires d’avance. Le prochain rendez-vous de l’Élan aura lieu à domicile contre Cholet, 3e du championnat avec le même bilan que l’ASVEL, Monaco et Paris.