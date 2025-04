Le Havre repasse devant Quimper, un Jonas Boulefaa enfin de retour propulse le Pôle France vers une 8e victoire

Poule A

La course à l’accession à la Pro B est décidément loin d’être finie. Cette nouvelle journée a livré un scénario inverse à celle du week-end dernier, puisque c’est cette fois Le Havre qui a gagné (contre Tarbes-Lourdes 70-63) et Quimper qui s’est incliné (à Loon Plage 77-72). Les deux clubs se retrouvent donc à égalité en tête et devront poursuivre leur chassé-croisé lors des six dernières journées. Ils comptent deux victoires d’avance sur Challans et trois sur le SCABB Lab, qui ont aussi tous les deux gagné ce samedi, respectivement contre Levallois (71-61, grâce à un record à 29 points de Tanguy Touze) et LyonSO (68-90). Ce top 4 prend de l’avance sur les autres équipes, qui regardent plus vers le bas pour la course aux playoffs.

C’est notamment le cas pour Mulhouse, vainqueur contre Vitré grâce notamment à un Vladimir Ilic en mode sniper (17 points à 5/7 à 3-points). Les Mulhousiens sont actuellement 8e et dernier playoffables, juste devant Tours qui doit justement jouer ce samedi soir à Orchies. De son côté, Saint-Vallier l’a largement emporté contre Les Sables Vendée, dans un duel entre les désormais 7e et 6e du classement, confirmant au passage encore un peu plus son statut de meilleure attaque du championnat avec un score de 99-74. La course aux playoffs se resserre autour d’un top 9 qui semble avoir toutes les cartes en main pour éliminer les cinq équipes restantes.

Poule B

Dans la poule basse, les enjeux sont forcément différents. Défait mercredi à domicile contre Lorient (53-83), Metz se retrouve dans une situation délicate, en avant-dernière position. Seul Avignon-Le-Pontet, pourtant vainqueur vendredi contre Rennes (98-94) fait pire, avec 3 victoires pour 17 défaites. Le Stade Toulousain et Charleville-Mézières, tous les deux battus, complètent le club des quatre relégables à l’instant T.

Ces derniers ont justement perdu contre le Pôle France qui est bien parti pour ne pas finir lanterne rouge comme les deux dernières saisons. Le PFBB a en effet obtenu sa huitième victoire hier soir (82-87 à Charleville-Mézières), confirmant ainsi son meilleur bilan depuis 2021/22. Les jeunes pousses françaises peuvent remercier celui qui était prévu au début de saison pour être leur leader, Jonas Boulefaa, auteur de 19 points et 6 rebonds, alors qu’il n’avait plus joué depuis… septembre. S’il a profité de ce temps de convalescence pour aller visiter des universités américaines, il s’est apparemment bien entraîné afin de revenir en pleine forme.