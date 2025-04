Rayan Rupert enfin dans la rotation de Portland, Moussa Diabaté et Tidjane Salaün continuent leur moisson

Alors que la saison régulière de NBA va arriver dans sa dernière semaine, les opportunités s’ouvrent pour les jeunes joueurs, y compris pour les Français. C’est ainsi que Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) a obtenu son plus gros temps de jeu depuis… fin novembre. Le Sarthois a en effet profité de la blessure de son coéquipier francophone Toumani Camara pour entrer dans la rotation si difficile d’accès du coach Chauncey Billups. Sa patience a enfin payé. Il a pu jouer 21 minutes en sortie de banc, le temps de marquer 7 points à 3/9 aux tirs, récupérer 4 rebonds, voler 2 ballons et en contrer 1 autre. Un impact insuffisant pour empêcher la défaite des siens à Chicago (118-113). Les Blazers, 12e, voient leurs chances de qualification au play-in réduites à peau de chagrin, puisqu’ils sont désormais à trois victoires de retard sur les Kings, 10e, victorieux à Charlotte (102-125).

Salaün et Diabaté s’amusent dans une nouvelle défaite

C’est justement dans ce match que deux autres tricolores se sont illustrés. Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a réalisé sa deuxième plus haute marque au scoring en 2025. Même s’il n’a pas été efficace avec un vilain 3/12 aux tirs, il a tout de même aligné 13 points, 5 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes. Dans la lignée de sa fin de saison de meilleure facture que son entame.

En revanche, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a lui fait une parfaite utilisation de ses 23 minutes en sortie de banc derrière Jusuf Nurkic. Le Parisien a réussi un double-double à 15 points et 11 rebonds à 6/9 aux tirs, son septième de la saison. Il a fait de son mieux pour résister à Domantas Sabonis. Et comme souvent, il termine avec le meilleur plus/minus de son équipe, qui reste négatif (-1) au vu de la nouvelle débandade subie par Charlotte. Appelé en conférence de presse, il est revenu sur sa prise de confiance au fur et à mesure de la saison. Tout en espérant devenir « une source d’inspiration » pour les jeunes joueurs obligés de passer par des contrats précaires comme les two-way ou 10-days.

« Le début de saison était étrange, parce que j’arrivais dans une franchise que je ne connaissais pas. Donc quand j’ai eu une opportunité, je me suis concentré sur le rebond et la défense, je ne pensais pas à exister en attaque… C’est après que mes coéquipiers et les coachs m’ont poussé à montrer ce dont j’étais capable offensivement. Donc maintenant je me sens plus à l’aise quand je reçois la balle, je peux même poser 1 ou 2 dribble quand je la reçois au large, et attaquer l’arceau. » Moussa Diabaté en conférence de presse ce 5 avril

Légère inquiétude pour Batum

À noter dans les autres matchs que Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) n’a joué que 5 minutes dans la victoire des Clippers contre Dallas (114-91). Il est sorti au milieu du deuxième quart-temps après avoir pris un coup, et s’est fait examiner par le staff médical. Il n’est plus revenu sur le parquet ensuite. Ce n’est sûrement rien de grave étant donné que les Clippers n’ont annoncé aucune blessure. Plutôt une mesure de précaution à dix jours du play-in pour celui qui a déjà joué 74 matchs cette saison. Toujours blessé au mollet, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) n’a pas pris part à la 13e défaite d’OKC cette nuit.