Après l’Allemagne et la Chine, Godwin Omenaka va jouer pour un 3e club cette saison

Godwin Omenaka rejoint Crémone en Série A en cours de saison. Pour lui, passé par Bourg-en-Bresse et Nancy la saison dernière, l’exercice 2024-25 avait commencé en Allemagne aux Rostock Seawolves, où il a disputé 15 matchs entre septembre et janvier dernier, pour une moyenne de 8 points et 6 rebonds. Ensuite, direction la Chine pour l’intérieur nigérian, où il disputera 5 rencontres avec les Shanxi Brave Dragons. Le bilan est contrasté avec 3,6 minutes de moyenne jouées sur ces matchs.

La Vanoli Basket Cremona ufficializza l'acquisto di Godwin Omenaka, pivot di 24 anni proveniente dal Shanxi Fenjiu (Chinese Basketball Association) dove ha disputato gli ultimi 4 incontri del campionato 🤝https://t.co/5AWdxGXpn6#LBAMercato — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) April 3, 2025

Le pivot nigérian rebondit en Italie

Après cette période complexe sur le plan sportif, Godwin Omenaka trouve un nouveau point de chute et fait son retour en Europe à Crémone, en Italie. C’est une première en Série A pour le pivot de 24 ans. Il rejoint donc le 13e du championnat local pour aider le club à se maintenir en première division. Le bilan de l’équipe est de 7 victoires pour 17 défaites, et le dernier du championnat n’est qu’à 2 victoires derrière. Pour ce qui est de la dynamique collective, Demis Cavina et ses hommes comptent 3 victoires et 3 défaites sur leurs 6 derniers matchs et restent sur un succès à domicile contre Trévise 94-77.