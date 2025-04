Bourges finit la saison régulière sur une bonne note à Angers avant d’attaquer le Final 6 d’EuroLeague

C’est un match qui n’avait pas d’importance en termes de classement, mais plus en termes de dynamique pour les échéances à venir. Déjà assurés de finir respectivement 1er et 6ème, le Tango Bourges et l’UFAB Angers se sont affrontés à Jean Bouin pour le compte de la 22e et dernière journée. Et la logique a été respectée. Les Angevines avaient à cœur de « prendre une petite revanche » après le match aller perdu de justesse (71-69 à Bourges). Mais surtout de « montrer un beau visage » comme l’expliquait Axelle Merceron (6 points) à Ouest-France avant la rencontre. Ce qu’elles ont réussi à faire… pendant 35 minutes.

Menant au score de 5 points au milieu du dernier quart (59-54), les joueuses d’Aurélie Bonnan se pensaient en capacité d’infliger la 4e défaite de la saison à leurs visiteuses. Notamment grâce à leur collectif, puisque sept joueuses ont terminé entre 6 et 13 points. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu au finish. Dans les dernières minutes, les locales ont encaissé un… 0-15 (59-69). Notamment sous l’impulsion des Berruyères Alix Duchet et Kariata Diaby, qui ont marqué 19 et 18 points. Face à ce rouleau-compresseur, les Angevines n’ont pu que subir contre une équipe qui n’est pas leader pour rien (score final 64-69).

Se préparer pour la suite

Le Tango Bourges s’adjuge donc sa 19e et dernière victoire de la phase régulière du championnat. Le plus important est maintenant à venir pour elles. L’équipe va prendre la route vers Saragosse, où les attend le Final 6 de l’EuroLigue féminine. Avec un premier match ce mercredi 9 avril contre le CBK Mersin et son contingent tricolore, contre qui elles ont perdu deux fois au premier tour. Avant un retour en France pour les playoffs de LBWL, où elles sont grandes favorites. Le premier tour sera contre leurs bourreaux de l’année dernière, Tarbes. Quant à Angers, elles attendront les autres résultats de cette dernière journée, dimanche à 15h15, pour connaître leur futur adversaire. Les playoffs débuteront dans deux semaines.