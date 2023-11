Mathias Lessort puissance 28, Isaïa Cordinier blessé à l’épaule

EuroLeague - Mathias Lessort a été dominant contre Valence jeudi soir en EuroLeague, alors qu'Isaïa Cordinier, blessé à l'épaule, n'a pas pu tenir sa place contre le Fenerbahçe Istanbul.

Sans faire de bruit, Mathias Lessort a retrouvé ses standards du Partizan Belgrade après 10 journées d’EuroLeague.

Le pivot tourne à 19,3 d’évaluation par match, contre 19,1 en 2022-2023, playoffs compris. Jeudi soir, l’international français a cumulé 17 points à 6/8 aux tirs et 5/9 aux lancers francs, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 11 fautes provoquées pour 28 d’évaluation en moins de 28 minutes contre Valence. Son équipe, qui jouait là son septième match à domicile, a signé son sixième succès de la saison face à une équipe de Valence qui descend petit à petit au classement. Très bon le week-end dernier contre Baskonia, Damien Inglis a été plus en difficulté (2 points à 1/5 aux tirs, 5 rebonds et 3 balles perdues pour -1 d’évaluation en 11 minutes).

Touché à l’épaule, Isaïa Cordinier n’a pas pu tenir sa place jeudi soir. Mais cela n’a pas empêché la Virtus Bologne de l’emporter face au Fenerbahçe Istanbul (87-79). Autrement, le Real Madrid a retrouvé la victoire face à la lanterne rouge de la division, l’ALBA Berlin. Battus contre Malaga en championnat d’Espagne dimanche, les leaders invaincus de l’EuroLeague l’ont emporté 99 à 75. Ils menaient 27-11 après 10 minutes mais cette fois ils n’ont pas laissé les adversaires revenir. Vincent Poirier (4 points à 2/6 aux tirs, 2 rebonds, 1 passes décisives et 2 contres pour 3 d’évaluation en 17 minutes) et Fabien Causeur (5 points à 2/2, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 8 d’évaluation en 18 minutes) ont rempli leur boulot.