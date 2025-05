Marie Mané et Saragosse s’inclinent d’un rien dans le match 1 de la finale en Espagne

Ce mercredi soir à La Fonteta, Marie Mané (1,84 m, 29 ans) et Casademont Saragosse ont bien failli créer la surprise lors du match 1 de la finale de la Liga Femenina Endesa. Longtemps dominées, les joueuses de Carlos Cantero sont revenues à un point de Valence à moins de trois minutes de la fin, avant de céder sur un ultime coup d’accélérateur adverse (75-65).

Un retour trop court pour Saragosse face à Valence

Porté par une belle première mi-temps, Valencia Basket a pris l’avantage dans la série finale du championnat espagnol féminin. Devant de 13 points à la pause, les coéquipières de Kayla Alexander (17 d’évaluation en 20 minutes) ont fait la course en tête, profitant de leur domination au rebond offensif et de l’adresse de leur secteur intérieur. En face, Casademont Saragosse, avec Marie Mané dans la rotation (2 points et 1 passe décisive en 23 minutes), a eu du mal à trouver des solutions en attaque, surtout lors des passages sans Mariona Ortiz, rapidement pénalisée par les fautes.

Mais la deuxième période a offert une toute autre physionomie. Plus agressives et disciplinées défensivement, les joueuses de Saragosse ont petit à petit grignoté leur retard, jusqu’à revenir à 66-65 sur un panier de Mariona Ortiz. Ellen Nyström (7 points dans le dernier quart) et Helena Oma ont grandement contribué à ce retour.

Seulement, dans les trois dernières minutes, Valence a infligé un 9-0 fatal à Saragosse. Leticia Romero, Yvonne Turner (auteure de 3 lancers décisifs), Alina Iagupova et Nadia Fingall ont su faire la différence dans le money-time, sous les yeux d’un public de la Fonteta en fusion.

Malgré la défaite, le coach Carlos Cantero s’est dit fier de ses joueuses : « Le plan de jeu a été respecté, surtout en deuxième mi-temps. On est revenues à un point, mais cette faute avec trois lancers a tout changé. Je suis surtout content que des joueuses comme Evans, Oma et Nyström aient répondu présent malgré les pépins physiques récents. C’est une preuve que ce groupe sait se battre. »

Saragosse et Marie Mané tenteront d’égaliser devant son public lors du match 2, pour prolonger une série qui s’annonce encore indécise.