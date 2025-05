Après un heureux événement, Bastien Pinault va manquer la fin de saison régulière

Bastien Pinault ne prendra pas part au sprint final de la saison régulière de Pro B avec l’Élan Béarnais. Et pour cause, le shooteur palois, déjà absent pour le déplacement à Denain vendredi 2 mai, a vu son second enfant naître ce mercredi 7 mai. Le joueur de l’EBPLO observe un congé paternité d’une semaine depuis cet heureux événement.

PROFIL JOUEUR Bastien PINAULT Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 31 ans (18/10/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 15,1 #9 REB 2,7 #128 PD 2,2 #83

Ainsi, Bastien Pinault (1,95 m, 31 ans) va manquer les deux derniers matchs de l’Élan Béarnais, respectivement contre Blois et à Antibes indique Sud-Ouest. Cinquième avec cette dernière ligne droite, l’équipe de Mickaël Hay est toujours sous la menace de l’Alliance Sport Alsace et Poitiers (à égalité avec 21 victoires aussi) pour une qualification directe en playoffs (top 6). Elle devra donc composer sans son meilleur marqueur pour parvenir à ses fins, lui qui vaut cette saison 15,1 points à 49% aux tirs dont 48% à 3-points.