Qui sera élu coach de l’année en Betclic ELITE ? Voici les cinq nominés

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a révélé les cinq noms en compétition pour le trophée de meilleur entraîneur de Betclic ELITE. Sans surprise, ce sont les coaches de cinq des six meilleures équipes de la saison régulière – Pierric Poupet, Vassilis Spanoulis, Tiago Splitter, Fabrice Lefrançois et Guillaume Vizade – qui sont en lice. Frédéric Fauthoux, le coach de la JL Bourg (cinquième) et de l’équipe de France masculine, est le seul technicien du Top 6 qui n’est pas nominé. Le scrutin est désormais clos depuis lundi 5 mai, et le verdict sera révélé lors la cérémonie des Trophées LNB 2025.

Un top 5 marqué par des trajectoires singulières

Difficile de trancher tant les parcours sont riches et différents. Fabrice Lefrançois incarne la belle histoire de la saison. Avec Cholet, club au budget plus modeste que ses concurrents, il a su mener son équipe dans le Top 4 de Betclic ELITE, défiant les attentes. Ce statut d’outsider pourrait séduire les votants.

À l’opposé, Pierric Poupet a brillamment repris les rênes de l’ASVEL. Arrivé dans un contexte difficile, il a redonné un nouvel élan à une équipe qui a retrouvé sa place parmi les cadors du championnat. Cette capacité à redresser la barre plaide en sa faveur.

Pour leur première saison en Betclic ELITE, Vassilis Spanoulis et Tiago Splitter ont rapidement imposé leur patte. Le Grec, légende de l’EuroLeague, a su tirer le meilleur d’un effectif monégasque compétitif, tandis que le Brésilien a transformé le Paris Basketball en une force incontournable du championnat, en plus d’une belle campagne en EuroLeague.

Enfin, Guillaume Vizade a lui aussi marqué les esprits. Promu en provenance de la Pro B avec la JA Vichy, il a conduit Le Mans à une impressionnante saison, ponctuée d’un sacre en Leaders Cup et d’une finale en Coupe de France. Une performance d’autant plus remarquable qu’il s’agissait de sa première expérience dans l’élite.

Quel que soit le nom qui sera dévoilé, le trophée récompensera une trajectoire forte d’une saison 2024-2025 qui aura été particulièrement relevée.