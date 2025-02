Maxime Raynaud cartonne dans le derby de Californie

Toujours en vue pour la future Draft NBA, Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) a encore produit un gros match ce samedi 22 février dans le derby californien de l’ACC.

Alors que la semaine passée, Stanford s’était fait détruire par Duke (106-70) avec une deuxième mi-temps très discrète de la part de son pivot français (19 points mais 7/21 aux tirs au final), ce samedi c’est la victoire qui leur a tendu les bras contre California. Le Parisien a sorti un match complet avec 20 points (sans toutefois retrouver son adresse, avec un 5/16 aux tirs au final), 8 rebonds et 3 contres, de quoi permettre au Cardinal de retrouver la victoire (66-61). Le champion d’Europe U20 2023 a montré tout son talent offensif sur un fade away avant de donner l’avantage aux siens à 32 secondes de la fin sur la ligne des lancers francs (63-61) puis de pousser ce même avantage à +3 (64-61) 16 secondes plus tard.

Avec ce succès, Stanford a sweepé l’équipe rivale de Berkeley sur la saison régulière d’ACC. Septième avec 9 victoires et 7 défaites, le Cardinal a encore quatre matches de saison régulière à disputer. De quoi espérer se hisser à la meilleure place possible en vue du tournoi final qui sera déroulera du 11 au 15 mars au Spectrum Center de Charlotte. Les 14 premières des 18 équipes d’ACC y participeront. Les équipes du Top 9 entreront directement au deuxième tour et celles du Top 4 dès les quarts de finale.

One more 20 points game for Maxime Raynaud 🇫🇷 against California 🇺🇸

20 points (40% 3pt)

8 rebounds

3 blocks

Maxime confirms his status as a scorer by putting up 20 points with a high three-point shooting percentage for a player of his size (40%) and a clutch basket. Still as… pic.twitter.com/qnxLG1h1jP

— Scouting lab (@scouting_lab) February 23, 2025