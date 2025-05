Monaco dispute un quatrième match 5 d’EuroLeague de suite : « On connaît », rappelle Mike James

« C’est la quatrième année que nous jouons un game 5 et la troisième fois de suite à domicile. On connaît. » Avant le match le plus important de la saison de l’AS Monaco, Mike James (1,85 m, 34 ans) a posé le décor. Ce mardi soir à Gaston Médecin (19h), la Roca Team dispute une cinquième manche couperet face au Barça. Le vainqueur ira au Final Four d’Abou Dabi. Le moment de vérité.

Une soirée pour marquer l’histoire

Gaston Médecin sera en ébullition. À guichets fermés depuis plusieurs jours, l’arène monégasque s’apprête à accueillir le match de l’année. Un match 5 aux allures de guerre de tranchées, entre deux anciens du Final Four 2023, déterminés à effacer leur élimination respective à domicile en 2024, déjà lors de cinquièmes manches fatales.

« Il faut être prêt à gagner, être bon dans l’exécution, jouer notre basket », a insisté Vassilis Spanoulis, le coach monégasque. L’enjeu est immense, et chaque détail pourra faire basculer la rencontre après les deux revers à Barcelone.

Le duel James – Punter, toujours plus électrique

Depuis le début de cette série, Mike James et Kevin Punter tiennent leur rang. Le meneur monégasque tourne à 15,8 points et 17,3 d’évaluation, contre 13,8 points et 16,3 pour son homologue catalan. « Au game 3 j’ai été efficace en attaque mais pas en défense. J’espère réussi un très bon game 5 pour mener les miens, être d’abord concentré en défense », a confié le capitaine de la Roca Team, bien conscient de la bataille qui l’attend. « On aurait préféré gagner en 3 ou 4 manches mais nous en sommes-là. On a la chance de faire ce métier et de disputer un grand match », apprécie l’Orégonais.

Les clés de la rencontre

Monaco devra retrouver la domination physique aperçue lors des deux premiers matchs à domicile, et éviter que Dario Brizuela (1,87 m, 30 ans) et Jabari Parker (2,03 m, 30 ans) ne fassent sauter le verrou défensif, comme à Barcelone. Alpha Diallo aura une nouvelle fois un rôle central face à Punter, pendant que Matthew Strazel (10 points par match dans la série) devra encore faire valoir sa régularité et son adresse longue distance.

L’opposition entre Blossomgame et Jabari Parker promet aussi, tout comme la gestion des rotations, chaque possession pesant de tout son poids dans ce genre de match.

Une place pour affronter l’Olympiakos

Le gagnant de ce choc franco-catalan rejoindra l’Olympiakos en demi-finale à Abou Dabi. Le Fenerbahce, qui a balayé Paris, attend de son côté le vainqueur de Panathinaïkos – Anadolu Efes, autre match 5 de la soirée. Deux finales avant l’heure, pour une EuroLeague au suspense total.