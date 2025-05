Zaccharie Risacher fait le bilan de sa saison rookie aux Hawks

Alors que les playoffs battent leur plein en NBA, la saison de 22 équipes est terminée. Les franchises éliminées au play-in et aux playoffs sont venues s’ajouter ces dernières semaines. Parmi celles en vacances depuis deux semaines, on compte les Atlanta Hawks de Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans), sortis par Miami au second tour du play-in. Une déception pour l’équipe qui avait atteint la 8e place et 40 victoires pendant la saison régulière. D’autant plus que le Heat n’a pas fait long feu contre Cleveland en playoffs derrière.

Sa maladresse (3/21 aux tirs) lors des deux matchs décisifs du play-in n’a pas fait honneur à la belle saison rookie de Risacher. À son palmarès individuel : deux titres de Rookie du mois à l’Est, 73 matchs sur 75 comme titulaire, quatre matchs à minimum 30 points, ou encore une année 2025 à plus de 40% à 3-points.

PROFIL JOUEUR Zaccharie RISACHER Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 205 cm Âge: 20 ans (08/04/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 12,4 #135 REB 3,5 #237 PD 1,2 #337

« Je n’ai jamais douté de moi »

Rentré depuis une dizaine de jours en France, le n°1 de la Draft est passé par le plateau de NBA Extra. L’occasion de faire le bilan de sa saison rookie, qui l’a placé en deuxième placé du trophée du ROY remporté par Stephon Castle (San Antonio) – ce qui l’a « un peu déçu ». On l’a senti plus à l’aise dans sa langue natale, lui qui a beaucoup progressé en anglais cette année mais garde une certaine timidité outre-atlantique.

« Je dirais que c’est une saison très encourageante. Pendant la saison j’ai trouvé mon rythme, je suis devenu de plus en plus à l’aise dans le jeu. J’ai découvert la NBA, j’ai épousé mon rôle aux côtés de joueurs de très haut niveau comme Trae Young. J’ai adoré, je ne retiens que de très bonnes expériences de cette première saison… Le départ de deux joueurs [Bogdan Bogdanovic, De’Andre Hunter] et l’arrivé de trois nouveaux [Caris LeVert, Tre Mann, Georges Niang] à la trade deadline a été un peu bizarre pour moi. Mais j’ai saisi les opportunités, mon temps de jeu a augmenté, ça m’a bénéficié… Il y avait des attentes vu que je suis n°1 de Draft. Ça a beaucoup fait parler, c’était le brouhaha extérieur. Mais ça ne m’a pas rendu les choses plus difficiles car au final j’étais dans mon truc, avec ma franchise, mes coéquipiers, mes entraîneurs. Je n’ai jamais douté de moi. »

Un été chargé à venir

En bref, sa saison rookie est dans la lignée de celle à Bourg. Et laisse entrevoir une belle marge de progression. Quelques jours plus tôt, avant de partir d’Atlanta, il répondait déjà à un parterre de journalistes locaux lors de la traditionnelle interview de fin de saison. C’est dans celle-ci qu’il a donné ses axes de progression pour la saison prochaine : travailler sur son corps en priorité en ajoutant du poids, de la force, et sur son dribble et ses finitions pour la partie basket.

Après deux semaines de vacances pour voir sa famille – et notamment sa petite sœur Aïnhoa lors de sa finale de Coupe de France U18 avec l’ASVEL – Risacher va déjà reprendre les entraînements. Au programme, un mois d’entraînement en France. Puis retour aux États-Unis pour se préparer à l’EuroBasket avec le staff des Hawks, avec potentiellement une Summer League au milieu. Concernant l’Euro, il a dit vouloir « gagner sa place. »