Atlanta éliminé au play-in, Zaccharie Risacher finit sa saison rookie sur une mauvaise note

C’est donc une fin de saison prématurée pour les Atlanta Hawks de Zaccharie Risacher (2,04 m, 20 ans). Huitièmes de saison régulière, ils ne participeront pourtant pas aux playoffs. Après avoir perdu leur première occasion de se qualifier contre Orlando en début de semaine (large défaite 95-120), ils se sont de nouveau inclinés cette fois, de manière plus serrée contre Miami (114-123 après prolongations). Une véritable désillusion pour cette équipe qui n’a plus passé un tour de playoffs depuis 2020/21. Et leur rookie français est passé à côté de ces deux matchs décisifs.

Zaccharie Risacher est sur le banc depuis un moment. Pas forcément des mauvais shoots pris (plutôt dans le sens du jeu, pour une majorité) mais adresse juste affreuse qui commençait à coûter au collectif. Maintenant faut regarder les autres gérer ça, et apprendre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2025

La pire performance de la saison pour Risacher ?

Après une première performance terne en Floride (7 points à 2/10 et 3 rebonds en 29 minutes), Risacher a fait encore pire devant son public. 3 points à 1/11 aux tirs (dont 0/7 à 3-points), 0 rebond, 0 passe décisive et 2 interceptions en 16 minutes.

Celui qui vient de fêter ses 20 ans a complètement raté le rendez-vous, lui qui sortait pourtant d’une première saison remarquable d’adresse et de maturité. Le genre de choses qui peuvent arriver pour un shooteur, encore plus quand il est rookie. Le Français a d’ailleurs pris des shoots habituels pour lui, mais n’a pas réussi à trouver la mire. Avec un plus-minus de -9, il est sorti au milieu du troisième quart-temps et n’est plus jamais rentré. Une fin de match passée sur le banc, ce qu’il a connu plusieurs fois cette saison.

Les Hawks ont essayé tant bien que mal de s’en sortir sans leur shooteur. Les vétérans Georges Niang (20 points) et Caris LeVert (15 points, 7 rebonds, 6 passes décisives) ont pris son relais en sortie de banc. Mais les jeunes joueurs d’Atlanta – déjà courts dans leur rotation depuis les blessures de Jalen Johnson, Clint Capela et Larry Nance Jr – ont souffert sur la longueur face à cette équipe expérimentée de Miami. Alors que Trae Young (29 points, 11 passes décisives) avait réussi à accrocher une prolongation quasiment au buzzer, ils se sont effondrés défensivement dans les cinq minutes d’overtime (perdu 8-17).

Le Heat et les Grizzlies passent l’obstacle du play-in

En ce qui concerne Risacher, c’est un coup dur pour son âme de compétiteur. Il avait toujours connu les playoffs en France, arrivant même à se surpasser l’année dernière avec Bourg (15 points et 7 rebonds de moyenne, contre 10 et 4 pendant la saison régulière). Ses pointes à 28 points contre Nanterre ou 21 contre Monaco avaient permis à l’équipe de Freddy Fauthoux de faire bonne figure. « Pour certains jeunes joueurs, c’était leur premier match éliminatoire, maintenant ils savent ce que c’est. J’attends de leur part qu’ils reviennent plus forts la saison prochaine » a conclu le leader Trae Young. De son côté, le Miami Heat devient le premier 10e de l’histoire à accéder aux playoffs. Ils affronteront les leaders de l’Est, Cleveland, dans une série qui débutera dans la nuit de dimanche à lundi.

Dans l’autre match de play-in de la nuit, les Grizzlies de Tuomas Iisalo ont réussi à éliminer les Dallas Mavericks (120-106), malgré les 40 points d’Anthony Davis. La fin d’une saison cauchemar pour les Mavericks, qui vont devoir observer leur ancien prodige Luka Doncic disputer les playoffs avec les Lakers.