Zaccharie Risacher en travers pour son premier match de play-in, Tuomas Iisalo et les Grizzlies dans la même situation

Lors des deux matchs de play-in qui opposaient les 7e et 8e de conférence Ouest et Est en NBA, la logique a été respectée et ce sont le Magic et les Warriors qui se sont directement qualifiés en playoffs. Pour Zaccharie Risacher et Tuomas Iisalo, la qualification devra passer par une victoire supplémentaire.