Tuomas Iisalo nommé coach intérimaire à Memphis : l’incroyable bond de Paris à la NBA

Tuomas Iisalo, l’architecte du Paris Basketball version 2023-2024, n’aura pas mis longtemps à faire son trou en NBA. Arrivé l’été dernier comme assistant de Taylor Jenkins aux Memphis Grizzlies, il a été nommé ce vendredi coach principal par intérim pour la fin de saison indique Shams Charania d’ESPN. Un bond historique pour le technicien finlandais, propulsé à la tête d’une franchise NBA alors qu’il découvre seulement la ligue cette saison.

The Memphis Grizzlies are naming assistant Tuomas Iisalo as the interim head coach, sources tell ESPN. Iisalo, a native of Finland, is a former Finnish professional player and coach. He was head coach of Paris Basketball in 2024, winning the EuroCup and EuruCup coach of the year. pic.twitter.com/nKPCdzh7Ms

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2025