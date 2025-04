Grâce à son dernier carton, Zaccharie Risacher s’adjuge son deuxième Rookie du mois !

Ils ne sont que deux à avoir reçu la récompense deux fois cette saison, et finiront tous les deux sur le podium du trophée final. Reste à voir l’ordre. Zaccharie Risacher (2,04 m, 19 ans) et Stephon Castle ont tous les deux été élus Rookie du mois de mars en NBA, respectivement pour les conférences Est et Ouest. Une double-récompense pour les Hawks, alors que Dyson Daniels a de son côté été nommé Défenseur du mois.

Un mois quasiment parfait

Concernant Risacher, déjà sacré en février, cette distinction récompense son meilleur mois – de loin – dans l’Association. En 14 matchs, le jeune ailier des Hawks a compilé 16,3 points à 53,3% aux tirs (dont 39,3% à 3-points), 3,8 rebonds et 1,0 passe décisive en 27 minutes de moyenne. Il compte cinq matchs à plus de 20 points (sur sept cette saison), dont un record absolu à 36 unités à Milwaukee.

C’est d’ailleurs celui-ci qui lui a sûrement permis de doubler au buzzer son ami Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), qui dépasse lui aussi les 16 points de moyenne en mars mais a raté sa dernière sortie (3/17 aux tirs). Son nom a d’ailleurs été cité par la NBA dans les “autres nominés”. Mais le bilan comptable de 9 victoires en 14 matchs de Risacher a aussi dû peser dans la balance.

L’ancien de la JL Bourg termine sa saison rookie sur les chapeaux de roues. Exploitant à la perfection son rôle de pur shooteur dans le système des Hawks, il s’est régalé dans cette fin de saison où les défenses ont perdu en intensité. Son coach lui a fait davantage confiance en lui accordant plus de minutes, tout comme ses coéquipiers avec les passes décisives. Et lui n’a pas du tout connu le fameux “rookie wall”, habituel à cette période chez les première année.

The Eastern Conference @Kia Rookie of the Month for March is Zaccharie Risacher! #KiaROTM pic.twitter.com/o7SdhpGqeA — NBA (@NBA) April 1, 2025

Insuffisant pour aller chercher le ROY ?

Reste maintenant à voir si ce dernier push suffira pour aller titiller son concurrent au rookie de l’année Stephon Castle. Ce dernier compte 2 points de plus dans sa moyenne annuelle (14,3 contre 12,4), même si ses pourcentages sont inférieurs, et quasiment trois fois plus de passes décisives (3,8 contre 1,3). Il s’est montré plus régulier dans ses performances, devenant le meilleur joueur des Spurs depuis les blessures de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) et De’Aaron Fox. Il a aussi dépassé plusieurs fois la barre des 30 points. Risacher aura des votes pour la première place parmi les 100 votants. Mais difficile de le voir en obtenir plus que Castle, d’autant plus que les victoires collectives ne comptent pas vraiment pour ce trophée.

Le Tricolore a en tout cas le soutien de ses coéquipiers. « C’est lui le Rookie de l’année » a exprimé Trae Young. « Si ce gars n’est pas Rookie de l’année… La NBA, que faites-vous ? » s’est offusqué Georges Niang. « Il faut regarder au-delà des statistiques brutes » a dit le coach des Hawks Quin Snyder, « Zac” a un dossier solide. »