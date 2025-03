Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr à l’Euro ? Pour Fauthoux, « ils seront proches d’une pré-sélection »

Ils feront dans tous les cas partie de l’équipe de France à l’avenir, mais leur saison rookie réussie en NBA pourrait les y amener plus tôt que prévu. Zaccharie Risacher (2,04 m, 19 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), tous deux projetés pour figurer sur le podium du Rookie de l’année, offrent un dossier de candidature solide pour l’EuroBasket 2025.

Le sélectionneur Freddy Fauthoux a expliqué en conférence de presse ce jeudi 27 mars que le « gros point positif » était que les deux tricolores « jouent avec leur équipe » (25 minutes de moyenne pour Risacher, 27 pour Sarr). Mais pas de quoi leur offrir une place garantie selon lui. « Ce sont des jeunes joueurs d’un grand avenir avec beaucoup de talent. On ne va pas se mentir, ils seront proches d’une présélection. Pour la sélection finale, ce sera bien sûr autre chose ». Ils seront en effet au milieu d’une concurrence pour faire partie des 12 élus.

Tous les voyants au vert pour Risacher ?

Concernant Risacher, il a plusieurs atouts dans son dossier. À commencer bien sûr par sa relation privilégiée avec Fauthoux, lui qui a été son coach principal à Bourg la saison dernière, mais aussi son coach assistant à l’ASVEL. « Évidemment, je serais très content de pouvoir retrouver mon ancien coach » confiait à Basket Session en décembre dernier celui qui a déjà fait ses premiers pas sous le maillot bleu en février 2024, et qui voudrait prendre la suite de son père Stéphane.

Mais c’est surtout sa grosse saison rookie qui va lui ouvrir des portes. Le n°1 de la Draft est titulaire à l’aile depuis le premier jour dans une équipe d’Atlanta compétitive. Après deux premiers mois compliqués, il tourne depuis à plus de 13 points de moyenne à 50% aux tirs dont 40% à 3-points en 2025. Un rôle de pur shooteur qui lui sied à la perfection. Et qui peut se transposer dans le basket FIBA, comme il l’a montré la saison dernière avec Bourg. Tous les voyants sont au vert, tant que les Hawks ne le bloquent pas.

Ses qualités feraient assurément du bien à l’équipe de France, dont l’adresse extérieure n’a jamais été le point fort (9ème équipe sur 12 aux Jeux Olympiques, avec seulement 32,7% de réussite). D’autant plus qu’un rôle de 3&D s’est libéré avec la retraite de Nicolas Batum. Risacher sera dans une concurrence homogène avec Timothé Luwawu-Cabarrot, Isaïa Cordinier ou encore Bilal Coulibaly. Le vice-champion du monde U19 a en tout cas récemment affirmé à RMC son envie de faire partie de cette première compétition internationale chez les adultes : « L’EuroBasket 2025 compte beaucoup pour moi. Il reste dans un coin de ma tête. »

CAREER HIGH ZACCHARIE 🇫🇷 33 PTS

7 REB

3 STL

2 BLK

6x 3P (!!!) Premier rookie de l'histoire avec cette ligne de stats @ATLHawks WIN pic.twitter.com/YDAUWBr5Vy — NBA France (@NBAFRANCE) November 7, 2024

Une carte à jouer en fonction des absences pour Sarr

Concernant Sarr, le lien avec la France et le basket FIBA de manière générale n’est pas aussi évident. Le pivot passé par l’Overtime Élite et la NBL a quitté l’Europe en 2021, date de sa dernière saison avec les jeunes du Real Madrid. Il a cependant joué chaque été en équipe de France jeunes depuis – U16, U17 puis U19 – aux côtés de Risacher. Son attachement pour le maillot bleu est certain. « J’ai fait toutes les sélections jeunes pour l’instant. Donc je suis évidemment intéressé à l’idée de faire pareil chez les A maintenant. C’est l’objectif pour cet été » décrivait-il à Basket USA en février.

Sa deuxième partie de saison pleine de promesses joue certainement en sa faveur. En 2025, il dépasse les 14 points et 7 rebonds de moyenne. Avec une plus grande régularité au scoring que Risacher, malgré des moins bons pourcentages aux tirs. Loin des radars en janvier, il est désormais pronostiqué en 3e position du Rookie de l’année dans le dernier Rookie Ladder de la NBA. Son record à 34 points contre les Nuggets de Jokic a notamment marqué les esprits. Il a un profil d’intérieur moderne, protecteur d’arceau mais aussi capable de beaucoup de choses en attaque, dont de courir balle en main, de tirer à 3-points (33% cette saison) ou encore de passer la balle.

Un profil qui n’existe pas vraiment en équipe de France en dehors de Victor Wembanyama. En cas d’absence de ce dernier due à sa thrombose, Sarr pourrait tout à fait le remplacer. Il sera aussi suspendu à la participation des tauliers Rudy Gobert et Mathias Lessort. Vu l’incertitude autour de ces trois joueurs, il a une carte à jouer pour sa première sélection chez les adultes. Malgré sa jeunesse et ses défauts comme la naïveté en défense ou le manque de toucher près de l’arceau. Fauthoux a tempéré, rappelant « la concurrence d’autres joueurs qui évoluent en EuroLeague, EuroCup ou BCL ». Le secteur intérieur a en effet toujours été très fourni chez les Bleus.