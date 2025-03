Nouveau gros match d’un Zaccharie Risacher qui prend une nouvelle dimension : « Je joue libéré ! »

Entre lui et Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), la concurrence sera rude pour le trophée de Rookie du mois de mars à l’Est. Et peut-être même pour le podium du trophée final de Rookie de l’année. Comme son ex-coéquipier en équipe de France de jeunes, Zaccharie Risacher (2,04 m, 19 ans) est en train de finir en trombe la saison. En 11 matchs disputés au mois de mars, l’ex-burgien dépasse les 15 points de moyenne avec des pourcentages exceptionnels. Sa prise de confiance au fur et à mesure de la saison est en train de porter ses fruits. Sa nouvelle grosse performance cette nuit en est une preuve supplémentaire.

« Je joue libéré à chaque fois que je mets les pieds sur un parquet »

Ses Atlanta Hawks étaient en back-to-back, après avoir maîtrisé sans trembler des Golden State Warriors orphelins de Stephen Curry hier (124-115). Dans cette nuit du 23 au 24 mars, l’adversaire était bien moins coriace. Les Hawks affrontaient en effet une équipe en pleine perdition : les Sixers de Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans), auteur de 11 points et 7 rebonds en 28 minutes. Et comme deux semaines auparavant, une victoire d’une dizaine de points est au bout. Aujourd’hui composée de joueurs de fond de banc qui ne faisaient même pas partie de la rotation en début de saison, l’équipe de Philadelphie a totalement changé d’identité en quelques mois. Étant devenue une équipe jeune qui court beaucoup, il est logique que le score ait une nouvelle fois dépassé les 250 points totaux.

Dans ce jeu rapide, Risacher a encore une fois excellé. Celui qui « adore courir mais arrive aussi très bien à se démarquer sur demi-terrain » selon son coach a fait parler son jeu sans ballon. Toujours bien placé, le rookie français a reçu une passe décisive sur 7 de ses 9 paniers, dont 4 venant de Trae Young (28 points et 12 passes). Il a aligné une véritable ligne statistique de shooteur, avec 22 points à 9/15 aux tirs (dont 4/7 à 3-points), 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 27 minutes.

Il s’est concentré sur la finition des actions créées par ses coéquipiers. Même s’il a surpris avec quelques pénétrations vers le panier – dont certaines main gauche – telles que ce splendide highlight d’un dribble dans le dos suivi d’un dunk en force. De quoi montrer qu’il prend vraiment confiance en ses capacités.

« Je ne veux pas avoir de limitations dans mon jeu, je travaille pour ça… Je joue libéré à chaque fois que je mets les pieds sur un parquet. En fait je pense être un joueur qui a besoin de rythme, donc j’essaye de jouer juste, jouer dur. Je suis content d’avoir l’opportunité de montrer ce que je peux faire et d’aider mon équipe à gagner, c’est le plus important pour moi » Zaccharie Risacher en conférence de presse

ZACCHARIE RISACHER WITH THE INCREDIBLE HANDLE 🤯 Goes behind the back through traffic before finishing the slam! pic.twitter.com/cvV2g4dTxE — NBA (@NBA) March 23, 2025

Un tireur d’élite

Risacher a sorti cette nuit son quatrième match à plus de 20 points ce mois-ci. Et surtout, il a encore une fois tiré à plus de 40% à 3-points. Ce qui est la plus grande satisfaction de son mois de mars (42,2%), et de son année 2025 au global (41,7%), avec un volume de plus en plus gros. Ce qui est le fruit d’un travail acharné. Il est souvent décrit comme un des premiers à arriver à l’entraînement, et un des derniers à en partir. « Je travaille sur mon tir depuis longtemps. J’ai continué à travailler toute l’année, chaque matin, chaque après-midi, peu importe que je fasse des bons ou mauvais matchs » a-t-il expliqué en conférence de presse.

Malgré ses qualités de tireur d’élite, il est peu probable qu’il obtienne le trophée de Rookie de l’année. Si c’est une bonne chose pour son développement, le fait d’être une équipe compétitive l’empêche de faire exploser les compteurs. Au contraire de Stephon Castle, le favori, qui a tous les ballons qu’il veut à San Antonio. Ce n’est de toute façon pas dans la nature de Risacher, qui a toujours joué dans des équipes compétitives en France. L’objectif de cette fin de saison est collectif, comme il l’a détaillé. « Aider mon équipe est le plus important pour moi… L’objectif est de continuer à construire, on veut être prêts pour les playoffs/play-in. C’est notre objectif depuis le premier jour ». Ce qui n’a pas empêché son coéquipier vétéran Georges Niang (20 points cette nuit) de livrer un plaidoyer en sa faveur pour le ROY :