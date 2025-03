Zaccharie Risacher dans le Top 20 des meilleurs shooteurs de NBA en 2025

Le Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) que l’on voit sur cette deuxième partie de saison en NBA n’est plus le même que sur la première. Il a repris la maîtrise d’un aspect de son jeu et celui-ci fait toute la différence : son shoot extérieur. Connu pour être une véritable gâchette du côté de la JL Bourg, l’ancien protégé de Frédéric Fauthoux avait connu un début de saison très moyen au niveau de son adresse (23,8% à 3-points en octobre, 29,9% en novembre, 29,5% en décembre). Probablement à cause d’une difficile adaptation à la distance NBA mais surtout à cause d’un manque de confiance. Mais il a continué à tirer, sur ordre de son staff.

« Parfois, on trouvait le temps long car on ne comprenait pas pourquoi la réussite n’était pas au rendez-vous » indiquait son coach personnel à Atlanta, Anthony Brossard, à Basket USA. Or cette confiance est revenue à partir du mois de janvier, où une légère blessure aux adducteurs lui a permis de faire un break bienvenu de deux semaines. Et cela se ressent clairement dans les chiffres.

Au milieu des meilleurs spécialistes au monde

Sur les 25 matchs qu’il a disputés depuis le 1er janvier, Risacher tire à 42,1% à 3-points. Son pourcentage est même en progression linéaire : 36,7% en janvier, 44,0% en février et 44,4% en mars. Il a réalisé plusieurs matchs à plus de 5 tirs primés, qui l’ont conduit à réussir des cartons offensifs (30 points à Cleveland, 27 à Memphis…). Son adresse extérieure en 2025 est tout simplement parmi les meilleures de la ligue.

Le n°1 de la dernière Draft a le 20e meilleur pourcentage de NBA en 2025 chez les joueurs à gros volume (au moins 100 tentatives). Ce qui le classe devant… Stephen Curry (39,7%), Klay Thompson (41,7%) ou encore Kevin Durant (40,7%). Soit les meilleurs shooteurs du monde. À la différence près que les défenseurs laissent beaucoup moins d’espace à ces joueurs qu’au Français. Selon le tracking de la NBA, Risacher est en effet grand ouvert (défenseur à 2 mètres ou plus de lui) sur 71% de ses tirs primés, et ouvert (défenseur entre 1 et 2 mètres de lui) sur 24%. Les défenseurs ne sont donc collés à lui pour le contester que sur 5% de ses tirs. Mais plus les défenses adverses vont apprendre à le connaître, plus ces chiffres devraient changer.

Zaccharie Risacher 22-8-2, 9/16 FG pic.twitter.com/dIN1kZlv7V — Brett Usher (@UsherNBA) March 11, 2025

Élargir son arsenal

Au niveau de son tir extérieur, Risacher revient finalement dans ses standards à Bourg (39,3% sur l’ensemble de la saison). C’est d’ailleurs ce profil de grand shooteur qui a attiré la franchise d’Atlanta pour le sélectionner en première position. Et c’est aussi l’aspect de son jeu qui peut le faire durer en NBA, si tant est qu’il arrive à rester élite dans ce domaine.

La prochaine étape est maintenant de se diversifier, et d’ajouter plus de cordes à son arc. Sa défense extérieure et sa présence au rebond font déjà partie de ses forces. Mais son dribble est encore hésitant, tout comme sa capacité à servir de connecteur en faisant des bonnes passes. Ses statistiques sur sa saison rookie sont les suivantes : 11,7 points à 43,8% aux tirs (dont 34,5% à 3-points), 3,6 rebonds, 1,3 passe décisive, 0,8 interception et 0,5 contre en 24 minutes de moyenne.

Son coach Quin Snyder n’est pas inquiet, et pense que cette diversification est la suite logique de son développement, comme il l’a expliqué à Théo Quintard : « Il va être de plus en plus exposé à de nouvelles situations, dans lesquelles il va découvrir différentes facettes de son jeu… Et on sait que quand il voit que quelque chose peut le rendre meilleur, il le prend à bras-le-corps et va travailler dessus. »