[Analyse] La progression constante de Zaccharie Risacher, vue par Process Corporation

Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), ailier drafté en première position de la Draft NBA 2024, s’adapte avec brio à sa première saison dans la grande ligue. Aligné avec les Atlanta Hawks, il prend ses marques dans un rôle simplifié mais efficace, qui met en valeur ses qualités athlétiques, son tir en progrès et son impact défensif. À tel point qu’il s’invite dans la conversation pour le titre de rookie de l’année, aux côtés de Stephon Castle ou de son compatriote Alexandre Sarr.

Un rôle plus épuré mais plus impactant à Atlanta

À Atlanta, Zaccharie Risacher n’a pas le même rôle qu’à Bourg ou en équipe de France. Fini les systèmes complexes, les sorties d’écran ou les responsabilités de création : le staff lui demande d’aller à l’essentiel. Et cela fonctionne. Dans ce rôle plus « mono-dimensionnel », il se concentre sur trois missions principales : courir en transition, prendre ses tirs extérieurs, réattaquer sur close-out et défendre dur.

Malgré la montée d’intensité physique et athlétique par rapport à l’Europe, il parvient à s’imposer au rebond offensif, à punir les aides trop longues et à tenir son rang en défense. Il a surtout gagné en dureté dans les duels et en efficacité sur ses tirs.

Un tir en nette progression

Les chiffres sont là pour le prouver. Si ses statistiques globales sur la saison (12 points par match, 44% de réussite aux tirs, dont 35 % à 3-points) sont déjà solides, c’est surtout l’évolution mois après mois qui impressionne. En octobre, il ne tournait qu’à 23% de réussite à 3-points. En février, il a grimpé à 44 %. Une progression très encourageante pour la suite.

Son tir est plus fluide, mieux sélectionné, souvent en catch and shoot ou sur du pick and pop. Cette évolution montre aussi sa capacité d’adaptation et de travail, essentielle pour s’imposer en NBA.

Des flashes techniques prometteurs

Au-delà des chiffres, Risacher montre aussi des choses très prometteuses balle en main. S’il n’est pas encore un créateur de premier plan, ses drives sont de plus en plus propres, avec un bon premier pas, une belle gestion du contact et des finitions variées. Il s’est durci au fil des mois, ce qui lui permet de mieux absorber les chocs et de finir au cercle malgré la densité physique de la ligue.

Une montée en puissance qui donne envie d’en voir plus

Ce développement rapide pourrait bien déboucher sur une belle fin de saison… ou un rôle important dès cet été avec l’équipe de France à l’EuroBasket. Avec un jeu de plus en plus solide des deux côtés du terrain, Zaccharie Risacher confirme tout le potentiel qu’on voyait en lui depuis les U18. S’il continue sur cette trajectoire, il pourrait très vite s’imposer comme une référence de la nouvelle génération française en NBA.

Vous voulez comprendre en détail comment Zaccharie Risacher attaque les défenses NBA ? Découvrez l’analyse en vidéo réalisée par Process Corporation, en partenariat avec BeBasket :