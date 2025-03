Zaccharie Risacher et les Hawks toujours constants, fin de série pour Alex Sarr au Madison Square Garden

Seuls deux joueurs français étaient sur les parquets de NBA dans cette nuit du samedi 22 au dimanche 23 mars. Zaccharie Risacher (2,04 m, 19 ans) en premier lieu, qui affrontait l’équipe ayant formé son modèle (Klay Thompson), Golden State. Mais ces derniers étaient orphelins du meilleur shooteur de tous les temps, Stephen Curry, touché au bassin. Et cela s’est ressenti au niveau de la dangerosité de leur attaque. Les Hawks l’ont emporté sans trembler à domicile (124-115), avec une marque bien répartie et trois joueurs entre 22 et 25 points, dont Risacher n’a pas fait partie.

Avec 14 points en 29 minutes, il est cependant resté sur la lancée de ses performances en 2025. Il a profité du jeu collectif léché d’Atlanta (38 passes décisives) pour sortir un match très propre avec un 5/10 aux tirs dont 2/5 de loin, et aucune perte de balle. Pour une fois présent sur le parquet dans le money-time, il a mis un 3-point à 3 minutes 30 du terme, puis 1/2 aux lancers dans la dernière minute pour sécuriser la victoire, même s’il s’est aussi fait piéger plusieurs fois dans le dos en défense. Les Hawks sont en bonne position pour aller chercher cette 7e place synonyme de play-in et probablement de playoffs.

Zaccharie Risacher qui a reçu son trophée de Rookie du mois ! 👀🏆 pic.twitter.com/c0u9MvLQSj — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) March 22, 2025

Sarr retombe dans ses travers

Quant à celui qui l’a succédé à la Draft, il a été moins en réussite. Après cinq matchs d’affilée à 19 points ou plus, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a connu une fin de série. Au Madison Square Garden face aux Knicks, ni lui ni les Wizards n’ont été en réussite. L’affrontement a terminé en blow-out (122-103), avec un écart qui était de 33 points au milieu du troisième quart-temps. Rien d’étonnant dans cette fin de saison régulière entre une équipe qui joue le podium de l’Est et l’autre le premier choix de la Draft. Les Knicks infligent un 4-0 cette saison à leurs voisins de la capitale. Le rookie new-yorkais Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans), toujours en G-League, n’était pas sur la feuille de match. Tout comme Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), toujours blessé.

Sur le plan individuel, Sarr a eu moins de ballons que dernièrement, et a surtout été plus maladroit. Il termine à 8 points à 3/10 aux tirs (dont 0/4 à 3-points), 5 rebonds, 1 passe décisive, 2 contres et 5 pertes de balle en 27 minutes. Avec tout de même un joli poster en début de match à mettre à son crédit. En défense face à un Karl-Anthony Towns qui l’aura dominé toute la saison (54 points à 23/37 aux tirs en 18 minutes de match-up direct en 4 matchs), il a réussi à protéger son arceau sur quelques séquences, mais pas sur la longueur. Le Bordelais aura l’occasion de refaire péter les compteurs lors de deux prochains matchs face à d’autres équipes en plein tanking, Toronto et Philadelphie. À noter cette nuit le double-double de l’ex-chalonnais KyShawn George (15 points et 10 rebonds en 28 minutes).