Alexandre Sarr a marqué… 76 points en 76 minutes sur ses trois derniers matchs

Voilà trois matchs d’affilée qu’Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) dépasse la barre des 20 points. Depuis son match référence en NBA avec 34 points face aux Nuggets de Nikola Jokic, le jeune et talentueux pivot français continue sur sa lancée. Après avoir marqué 20 points en 22 minutes à Portland il y a deux jours, il a renouvelé la chose cette nuit avec 22 points en 23 minutes dans un duel des cancres de la ligue sur le parquet de l’Utah Jazz. Ce qui donne tout simplement… 76 points en 76 minutes sur ses trois derniers matchs. Seuls trois superstars en NBA ont un tel ratio sur cet échantillon (minimum 50 minutes) : Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards et Zion Williamson.

Ce qui montre à quel point Sarr a le feu vert total de son staff pour tenter un maximum de choses. Ses 28 tirs tentés contre les Nuggets en sont la preuve. Mais son coach Brian Keefe a souligné en conférence de presse qu’il prenait toutefois « des bons tirs, ceux qui viennent dans le rythme du jeu. » Un progrès pour le rookie de 19 ans qui avait tendance en début de saison à forcer des tirs pas naturels. « Il devient de plus en plus à l’aise dans cette équipe et dans la NBA en général. Il s’améliore et c’est le plus important pour nous » a ajouté le technicien américain.

Si son toucher près du panier est encore fluctuant, il arrive bien à conclure les pick-and-rolls et pick-and-pops quand il peut dunker ou tirer derrière l’arc. Son tir à 3-points est une satisfaction, avec 38,2% de réussite depuis le 1er février. Son coach qualifie d’ailleurs d’« intérieur stretch » celui dont 42% des tirs tentés sont à 3-points (contre 27% en NBL l’année dernière). Il a le profil parfait de l’intérieur du futur.

Alex Sarr is back at it.

Grabs a rebound, hits a C&S three. Then, grabs a rebound on the other end and REALLY pushes the pace in transition, and hits a layup.

The acceleration and transition handle off the defensive rebound was very impressive. pic.twitter.com/EF08uN7six

— Bijan Todd (@bijan_todd) March 20, 2025