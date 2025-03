Alexandre Sarr enchaîne avec 20 points, mais Washington chute à Portland

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) continue sur sa lancée. Après une performance impressionnante contre Denver, le rookie des Wizards a inscrit 20 points en trois quarts-temps face aux Trail Blazers. Malgré son agressivité offensive (7/16 aux tirs, dont 3/9 à 3-points), il n’a pas pu éviter la défaite de Washington face à une équipe de Portland bien en place.

Simons guide Portland vers la victoire

Anfernee Simons a été le principal artisan du succès des Blazers avec 30 points (10/17 aux tirs, dont 5/11 derrière l’arc). Il a inscrit 16 points en première mi-temps et déclenché un run décisif dans le deuxième quart-temps. Shaedon Sharpe (16 points) et le pivot rookie Donovan Clingan (11 points, 13 rebonds) ont également contribué à ce succès, qui permet à Portland d’enchaîner une deuxième victoire consécutive après une série de cinq revers.

Washington freiné après une bonne dynamique

Les Wizards, derniers de la Conférence Est, restaient sur une belle dynamique avec quatre victoires en six matchs, dont un exploit à Denver. Mais face à Portland, ils ont été plombés par leurs 16 balles perdues, soit huit de plus que leurs adversaires. Tristan Vukcevic a tenté d’apporter une alternative offensive avec 17 points et 8 rebonds, mais cela n’a pas suffi.

Un tournant dans le deuxième quart-temps

Alors que les Wizards menaient 43-41 à un peu plus de trois minutes de la mi-temps, Portland a repris le contrôle grâce à un 3-points d’Anfernee Simons. Ce panier a lancé une série de 13-0, avec 10 points consécutifs du meneur des Blazers. Derrière, Washington n’a jamais réussi à recoller au score malgré le gros troisième quart-temps d’Alex Sarr.

Le match d'ALEX SARR cette nuit ! 🇫🇷 20 POINTS

4 REB

3 AST

1 STL / 2 BLK #ForTheDistrict | pic.twitter.com/VIawZ2CW0G — NBA France (@NBAFRANCE) March 18, 2025

Un coup d’arrêt avant la fin du road trip

Avec cette défaite, Washington affiche un bilan de 3-3 sur sa tournée à l’extérieur, qu’ils concluront mercredi à Utah face au Jazz, un duel entre les deux pires équipes de la NBA. De son côté, Portland (30-39) se rapproche encore du play-in et tentera de poursuivre sur sa lancée contre Memphis. Actuellement en G-League, Rayan Rupert et Sidy Cissoko n’étaient pas sur la feuille de match.