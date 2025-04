Zaccharie Risacher termine deuxième du Rookie de l’année, loin derrière Stephon Castle

Il n’y aura pas de trophée individuel remporté par un Français cette saison en NBA, ni de doublé tricolore pour celui de Rookie de l’année. En revanche, il y a bien un doublé en deux ans de la part des San Antonio Spurs. C’est en effet Stephon Castle qui a remporté le trophée pour cette saison 2024/25 et succède ainsi Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). Le combo-guard texan termine loin devant celui qui était son principal concurrent, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans).

Castle vainqueur logique

Car le rookie français n’a en effet obtenu que 5 votes pour la première place, contre 92 pour son aîné de six mois. Risacher a en revanche été plébiscité par 97% des journalistes du panel pour finir sur le podium, avec 64 votes pour la seconde place. Ce qui lui donne 245 points au total, soit quasiment deux fois moins que Castle. L’ailier 3&D de Memphis Jaylen Wells complète le podium, devant l’autre Tricolore Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) qui termine seulement quatrième, alors qu’il est le deuxième meilleur marqueur chez les rookies (13,0 points de moyenne). À noter que ce trophée ne prend pas en compte les résultats collectifs.

A global media panel of 100 voters selected the winner of the 2024-25 Kia NBA Rookie of the Year Award. The complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/VrvxR9N4tT — NBA Communications (@NBAPR) April 29, 2025

Stephon Castle a été le plus régulier tout au long de la saison. N°4 de la Draft, il a dépassé les attentes en atteignant quasiment les 15 points, 4 rebonds et 4 passes décisives par match. Sa production des deux côtés du terrain a largement contribué à la bonne santé des Spurs qui étaient un moment dans la course au play-in. Si ces espoirs se sont effondrés en fin de saison, il a en revanche profité des blessures de De’Aaron Fox et Victor Wembanyama pour exploser les statistiques individuelles sur les dernières semaines, tutoyant les 20 points de moyenne à partir de mars. « Combativité, envie et pur talent… Toute l’année, tu as montré pourquoi tu mérites ce trophée. Tellement fier de toi ! » a tweeté Wemby juste après l’annonce.

Hustle, heart & just pure talent… all year long, you showed why you deserved this title !! So proud of you @StephonCastle 🙏🏽🙏🏽❤️ — Wemby (@wemby) April 29, 2025

Le début d’une belle et longue carrière pour Risacher ?

Pas de mot en revanche pour son ancien coéquipier à l’ASVEL. Risacher fait un très beau dauphin du trophée, tant il a semblé à l’aise sur la deuxième partie de saison. Il jouait parfois comme un vétéran, et c’est peut-être ce qui lui a desservi pour le trophée. Sans forcer, il termine avec 12,6 points à 45,8% aux tirs (dont 35,5% à 3-points), 3,6 rebonds et 1,2 passe décisive en 25 minutes de moyenne. Des statistiques brutes moins élevées que Castle, mais de meilleurs pourcentages. Il a aussi dépassé quatre fois la barre des 30 points sur un match.

« Je suis fier qu’une équipe prétendante aux playoffs ait compté sur moi pour remporter des matchs. Ça me tenait à cœur quand je me suis fait drafter de ne pas décevoir » a-t-il récemment expliqué auprès de First Team. Ses qualités ont tout pour lui promettre une longue carrière en NBA, si tant est qu’il arrive à les garder et les améliorer. Ce qui est finalement peut-être plus important qu’un trophée de rookie.