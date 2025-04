ITW Zaccharie Risacher, la fierté du grand frère : « Aïnhoa va être une joueuse exceptionnelle ! »

« On compte les trophées à la maison et ça fait un partout maintenant avec Zaccharie », rigole Aïnhoa Risacher, sa médaille d’or de la Coupe de France U18 autour du cou, trois ans après avoir vu son grand frère en faire de même avec l’ASVEL (100-77 en 2022).

Mais la cadette des Risacher pourra se targuer d’avoir fait mieux que son aîné. Quand lui était resté discret (7 points à 3/6, 8 rebonds et 4 passes décisives), un matin où les projecteurs étaient braqués sur François Wibaut (32 points), elle est repartie de Bercy avec le trophée de MVP (17 points à 6/10, 11 rebonds, 4 passes décisives et 5 interceptions pour 33 d’évaluation en 37 minutes).

Assis au bord du parquet, Zaccharie Risacher n’en a pas manqué une miette. Tout juste revenu en France, après la déception vécue par Atlanta en play-in, l’ailier des Hawks a intensément vécu le sacre de sa sœur. Avant de quitter l’enceinte parisienne, il s’est arrêté à notre micro.

Zaccharie, vous venez de voir votre sœur, Aïnhoa, remporter la Coupe de France U18…

C’est super, je suis très content pour elle. De la voir heureuse, c’est beaucoup de fierté ! Elle a tout donné avec ses coéquipières, elles ont fait un match énorme et ça faisait plaisir d’être témoin de ça.

Elle a été élue MVP (17 points à 6/10, 11 rebonds, 5 interceptions et 4 passes décisives). Qu’avez-vous pensé de son match ?

Je l’ai trouvé géniale, elle a fait un très bon match. Elle a apporté de la sérénité, du calme, des bonnes lectures… Elle a toujours fait les bons choix. Elle a été présente au scoring. Je pense qu’elle a largement aidé son équipe à remporter ce match. C’est aussi ce qu’on attendait d’elle en la faisant redescendre de l’effectif professionnel pour un match U18. Elle était beaucoup attendue là-dessus et elle a répondu présente. Franchement, c’est génial de la voir s’éclater avec les copines de sa génération. On la voit beaucoup avec les pros mais là, c’est différent…

Quel regard portez-vous sur sa saison ?

J’ai beaucoup d’admiration pour sa saison. En dépit des comparaisons avec moi, elle fait son bout de chemin toute seule et je suis très heureux de la voir s’épanouir dans son propre chemin. Je suis juste content pour elle, je sais que ça va être une joueuse exceptionnelle.

Ce qui est frappant, c’est sa faculté à ne rien forcer, même dans un match U18…

C’est ça ! C’est son identité, elle reste fidèle à elle-même. Elle joue sans pression. Elle a cette qualité de laisser le jeu venir à elle et de toujours répondre présent.

Il y a trois ans, c’est vous qui étiez sur ce parquet de Bercy un samedi matin en finale de la Coupe de France U17…

Ça m’a rappelé des souvenirs ! On avait eu la chance de jouer à Bercy en finale de Coupe de France U17 contre Gravelines et on l’avait emporté. J’en garde des très bons souvenirs, c’est pour toute une vie. J’étais avec mes coéquipiers de l’époque, on avait pris énormément de plaisir à jouer dans cette salle mythique. La voir trois ans après faire la même chose, ça fait chaud au cœur.

