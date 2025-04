Magnifié par Aïnhoa Risacher, élue MVP, le FC Lyon-ASVEL Féminin s’offre la Coupe de France U18

Sur l’estrade de la conférence de presse, Aïnhoa Risacher triture sa médaille, l’étudie sous toutes les coutures. Dans le fond de la salle, son père, Stéphane, l’observe avec un sourire figé sur le visage, fier de voir que même la petite dernière vient entretenir la tradition familiale des Risacher : gagner des trophées, des médailles.

Deux matchs en U18 et un trophée

Éliminée des playoffs de la Boulangère Wonderligue avec l’ASVEL mercredi à Basket Landes (17 minutes de jeu), la perle lyonnaise est venue donner un dernier coup de main à ses copines de la génération 2007. Un ultime match avec la génération U18, avec un seul entraînement pour se mettre dans le bain. Mais ça lui suffit… « Elle connaît les formes de jeu comme si elle était avec nous depuis le début de saison », souffle, admiratif, son coach Damien Leroux.

À ce niveau-là, c’est un renfort XXL pour l’équipe U18 du FC Lyon ASVEL-Féminin. Déjà, en quart de finale, la jeune sœur de Zaccharie (présent à Bercy pour la soutenir) avait apporté son écot au Coteau pour mater Charnay (24 points). Mais pas de demi-finale le lendemain face à Basket Landes, pour cause de match avec les pros contre Bourges… Sur le parquet, Aïnhoa Risacher a éclairé le jeu rhodanien, apportant une justesse folle, qui s’est collectivement traduit par un ratio (exceptionnel en U18 !) de 17 passes décisives pour 12 balles perdues.

📼 Ses highlights en finale par ici ⤵️ pic.twitter.com/N13SROqdB1 — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 26, 2025

« Sa présence change énormément de choses », apprécie Damien Leroux. « Déjà, elle rassure et elle donne confiance aux filles. Elle améliore le collectif dans son ensemble : elle est capable de prendre ses responsabilités dans les temps importants et elle permet aux autres de ne pas forcer. Elle amène un équilibre dans le jeu et dans les rotations. »

Tournebize muette après la pause

Logiquement élue MVP du match (17 points à 6/10, 11 rebonds, 4 passes décisives et 5 interceptions pour 33 d’évaluation en 37 minutes), Aïnhoa Risacher a aussi gagné son duel à distance avec Alicia Tournebize, l’autre grand nom de cette finale U18, également partenaire d’entraînement en équipe de France. MVP de l’édition 2023, à seulement 15 ans, la géante (1,98 m) a été mise sous l’éteignoir en seconde mi-temps, limitée par les fautes, tenue à 0 point à 0/7, même si elle termine tout de même en double-double (11 points à 5/16 et 13 rebonds). Le symbole d’une seconde période où l’ASVEL a renversé le cours d’une finale mal embarquée (33-41, 23e minute), étouffant les jeunes Tango (62-55, score final), afin de s’offrir son premier titre depuis 2015 (trois défaites à Bercy entre-temps).

Une décennie plus tard, le FC Lyon ASVEL Féminin de nouveau sacré en U18 Féminines ! 🏆🇫🇷 ⏯ Revivez les dernières secondes de la finale et la joie des jeunes Lionnes.#CDFBasket pic.twitter.com/hIc1jVKjy9 — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 26, 2025

« On a su élever notre niveau défensif pour réussir à faire déjouer leurs grandes joueuses », note la cadette des Risacher. « On a maîtrisé ce match, on a su le gagner par notre solidarité. » Et avant de basculer définitivement dans le monde professionnel à la rentrée, avec la signature d’un premier contrat pro anticipé par L’Équipe et Le Progrès, elle a vécu un dernier moment d’exception avec ses copines de toujours. « C’est génial de gagner cette finale », savoure-t-elle. « On l’a fait avec des personnes incroyables. Avec la capitaine Lana Bentoumi, c’est notre dernière année U18 donc on finit sur une bonne note. C’était le dernier match avec nos meilleures potes et on s’est vraiment amusées pendant tout le match. » Et on s’amuse d’autant plus quand il y a un trophée au bout !

