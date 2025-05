Deux nouvelles recrues pour l’ASVEL Féminin : Diana Balayera et Emma Peytour arrivent de Roche Vendée

Diana Balayera et Emma Peytour rejoindront l’ASVEL Féminin pour la saison 2025-2026. Après une saison pleine avec La Roche Vendée en La Boulangère Wonderligue, les deux joueuses françaises apportent chacune un profil mobile et polyvalent, dans une équipe en reconstruction après huit départs.

Deux profils complémentaires pour l’effectif de l’ASVEL

Passée par le centre de formation de Charleville-Mézières, Diana Balayera (1,91 m, 29 ans) a gravi les échelons en LF2 avant de découvrir l’élite avec Charnay. Après une première saison réussie en LFB en 2023-2024, elle a confirmé son impact cette année chez La Roche Vendée, en tournant à 6,2 points, 5,5 rebonds et 0,7 passes décisives en 25 matchs. Puissante et expérimentée, la Franco-Malienne va renforcer le secteur intérieur de l’équipe dirigée par le coach Yoann Cabioc’h.

PROFIL JOUEUR Diana BALAYERA Poste(s): Pivot Taille: 191 cm Âge: 29 ans (28/01/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 6,2 #76 REB 5,5 #24 PD 0,7 #110

De son côté, Emma Peytour (1,73 m, 24 ans) continue son ascension après un titre de championne de LF2 avec Chartres en 2024. L’arrière alsacienne, internationale U23 en 3×3, a vécu une saison d’apprentissage en LFB avec des statistiques modestes (3 points, 1,4 rebond et 1,2 passe décisive), mais son profil de joueuse mobile et capable d’artiller à 3-points reste prometteur.

Un recrutement basé sur la mobilité et la polyvalence

Après avoir enregistré huit départs à l’intersaison, l’ASVEL Féminin reconstruit un groupe autour de jeunes joueuses à potentiel. Le club va officialiser la signature du premier contrat professionnel d’Aïnhoa Risacher et les arrivées de Jess-Mine Zodia, Diana Balayera et Emma Peytour laissent présager une équipe capable de défendre intensément et de jouer vite.

Les deux recrues ont vu leur départ de Roche Vendée confirmé lors du dernier match à domicile de la saison contre Landerneau, en play-downs. Un passage de témoin assumé pour deux joueuses qui espèrent franchir un cap à Lyon.