Pierre-Étienne Drouault quitte Tours pour rejoindre la JALT Le Mans en Nationale 2

Pierre-Etienne Drouault (1,96 m, 34 ans) va tourner une nouvelle page de sa carrière. Après trois saisons passées à Tours, l’ancien joueur de Pro B va quitter le monde professionnel pour retrouver sa ville natale du Mans. Il s’est engagé avec la JALT, club historique du basket manceau, qui vient d’accéder à la Nationale 2.

Un retour au Mans aux allures de dernier chapitre

Arrivé en 2022 au Tours Métropole Basket en provenance de Rouen, Pierre-Étienne Drouault avait fait le choix de la proximité familiale. Ce choix, il le pousse désormais jusqu’au bout en rejoignant la JALT Le Mans, club formateur de la ville qui s’apprête à découvrir la N2 après avoir dominé sa poule en N3.

Dans Ouest-France, l’ailier de 34 ans explique : « Je connais beaucoup de joueurs de l’équipe (Jérémy Leloup, Alain Koffi, Kévin Mendy, Tom Foucault, Navid Nitaktsh)… et ce projet arrive à un moment de ma carrière où j’ai fait le choix de me rapprocher du Mans pour revenir auprès de ma famille et arrêter de déménager… Ma venue à la Jalt est tout simplement une continuité. »

Capitaine et leader offensif du TMB durant ses deux premières saisons (15,9 puis 12 points de moyenne), Drouault a vu son rôle diminuer cette année (9 points de moyenne), et évoluait dans une équipe en difficulté. Blessé au poignet, sa participation à la rencontre face à Loon-Plage ce mardi reste d’ailleurs incertaine. Un match qui pourrait être son dernier en Nationale 1.

PROFIL JOUEUR Pierre-Etienne DROUAULT Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 196 cm Âge: 34 ans (09/12/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 9 #136 REB 3 #168 PD 2,2 #119

Passé par le centre de formation du MSB, où il a débuté chez les professionnels en 2008, passé par Boulogne-sur-Mer, Denain, Bourg, Lille ou Rouen, Pierre-Étienne Drouault devrait ainsi écrire le dernier chapitre de sa carrière dans sa ville d’origine, au sein d’une équipe qui regroupe déjà plusieurs anciens du MSB.

Un accord a été trouvé avec le Tours Métropole Basket, avec qui il lui restait deux années de contrat. La page tourangelle se tourne, avec élégance.